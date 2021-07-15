Двух российских пловцов отстранили от Олимпиады в Токио

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Международная федерация по плаванию (FINA) временно отстранила российских пловцов Веронику Андрусенко и Александра Кудашева от соревнований из-за нарушений антидопинговых правил. Это сообщается на официальном сайте организации.

На сайте FINA говорится, что такое решение связано с расследованием антидопингового агентства (WADA) по факту манипуляций данными Московской антидопинговой лаборатории.

На Олимпийских играх в Токио Кудашев должен был выступать на дистанции 200 метров баттерфляем, а Андрусенко — в эстафете 4 по 200 метров вольным стилем.

Ранее сообщалось, что представители сборной России по академической гребле Никита Моргачёв и Павел Сорин, которые вошли в состав олимпийской команды, сдали положительные пробы на мельдоний.