Двое российских лыжников врезались друг в друга на «Тур де Ски»

https://static.news.ru/photo/53ce5ce2-4d0a-11eb-b333-fa163e074e61_660.jpg Евгений Белов Фото: Александр Вильф/РИА Новости

Лыжники Евгений Белов и Алексей Червоткин столкнулись друг с другом перед финишем в масс-старте на «Тур де Ски».

Россияне заняли второе и третье места соответственно. При входе в поворот один из спортсменов подрезал другого, в результате чего они врезались друг в друга. Шедший за ними Иван Якимушкин вылетел с трассы при попытке избежать столкновения. В итоге он вернулся на трассу и взял бронзу.

Как писал NEWS.ru, российский лыжник Александр Большунов победил в забеге с общего старта на 15 километров классическим стилем на этапе многодневки «Тур де Ски». Время Большунова — 34 минуты 9,8 секунды. Ставший вторым представитель Швейцарии Дарио Колонья отстал от лидера на 23,5 секунды. Замкнул тройку сильнейших с отставанием в 25,3 секунды ещё один россиянин Иван Якимушкин.

Ранее лыжница Юлия Ступак взяла серебряную награду в гонке с общего старта на 10 км классическим стилем в рамках этапа многодневки «Тур де Ски».

Многодневная гонка под эгидой Международной федерации лыжного спорт «Тур де Ски» стартовала 1 января в в швейцарской коммуне Валь-Мюстаир. Она завершится 10 января.