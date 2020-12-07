Два пишем, один в уме: новые антирекорды русского биатлона

Четвёртые места в женской и мужской эстафетах на втором этапе Кубка мира в финском Контиолахти подарили слабую надежду на то, что российский биатлон ещё жив и скоро включится в борьбу с сильнейшими странами мира. Однако второй этап запомнился больше пронзительным интервью Евгении Павловой и сразу двумя достижениями со знаком минус. Третье уже не за горами и будет достигнуто, если и в австрийском Хохфильцене наши биатлонисты не смогут пополнить медальную копилку. NEWS.ru подводит итоги финской эпопеи.

Ни одного в тридцатке — впервые в истории

Когда перед началом сезона Виктор Майгуров сказал, что команда не должна провалиться настолько, что ни один спортсмен не попадёт в двадцатку, казалось, что президент СБР щедро стелет соломку. Но и она не спасла. В спринте на втором этапе Кубка мира мужская сборная умудрилась не попасть и в 30 лучших. Александр Логинов и Эдуард Латыпов дружно застрелились, оказавшись в порыве ветра, Матвея Елисеева жёстко вырубило на последнем круге, вернувшийся из карантина Антон Бабиков ещё не набрал соревновательный тонус, а ханты-мансийские ребята Пётр Пащенко и Семён Сучилов в очередной раз доказали, что хороши только на внутренней арене. В итоге команда установила исторический антирекорд. Ещё никогда наши мужчины в гонке не оставались за пределами тридцатки лучших.

Позже в преследовании и эстафете им удалось частично реабилитироваться. Логинов, Латыпов и Елисеев в заветную тридцатку попали, несмотря на промахи, хотя разлад стрельбы у лидера сборной не может не беспокоить. В эстафете вся четвёрка выступила ровно и до последнего претендовала на награды, но подвела спешка Логинова на стойке. Александр понимал, что догонять на трассе ему пока тяжело, а потому старался за счёт скорострельности приблизиться к немцу Бенедикту Доллю, но риск не оправдался.

Потеря диоптра и повторение «подвига» девятилетней давности

Тамара Воронина Kalle Parkkinen/Newspix24/Global Look Press

В 2011 году в гонке преследования на чемпионате мира в Ханты-Мансийске произошёл беспрецедентный случай. Дебютантку сборной России Анастасию Токареву догнали на круг и сняли с соревнований впервые в истории российского биатлона. После этого ходили слухи, что на её участии настоял лично губернатор Тюменской области, а её выступление до сих пор оставалось самым провальным на крупных стартах. В преследовании в Контиолахти это «достижение» повторила Тамара Воронина, которая сначала после шести промахов откатилась на последнее место, а потом, когда их число достигло девяти, россиянку сняли с гонки, как круговую.

Позже старший тренер Михаил Шашилов рассказал, что у неё открутился и выпал диоптр, из-за чего она целилась, смотря в дырку на том месте, где должен был быть диоптр. Похожая ситуация случилась три года назад с Ульяной Кайшевой, которая только приехала на Кубок мира. Конечно, техническая неполадка объясняет такую стрельбу неплохого снайпера Ворониной, однако стать она могла как следствием халатности спортсменки, так и злонамеренного вмешательства. То, что диоптр открутился сам, маловероятно, но спортсменка в любом случае должна проверять оружие перед стартом.

30 гонок без побед?

К ещё одному рекорду с приставкой «анти» российские биатлонисты подошли в Финляндии вплотную. Начавшаяся ещё в прошлом году на чемпионате мира безмедальная серия достигла к воскресенью, 6 декабря, 28 гонок. Перед этим до чемпионата мира российские биатлонисты не могли завоевать медали в 28 стартах подряд, то есть рекорд может пасть уже после первых спринтов в Хохфильцене, а в субботу, 12 декабря, может быть преодолён и психологический барьер в 30 гонок. Это говорит лишь о системном кризисе, в который самый популярный в России спорт на снегу угодил в настоящее время.

Произошедшая летом смена тренерского штаба и руководителя СБР Владимира Драчёва на Виктора Майгурова, конечно, не могла дать таких быстрых результатов. Однако четвёртые места в эстафетах у мужской и женской сборной показывают, что не всё настолько безнадёжно и наши спортсмены ещё смогут побороться за награды. Хотелось бы верить, что это произойдёт уже в Хохфильцене, где россияне выступают традиционно успешно, а в прошлом сезоне были на подиуме в четырёх гонках из шести.

«Когда дела идут плохо, меняют девочек, а не двигают кровати»

Юрий Каминский biathlonrus.com

Бывший президент СБР Александр Кравцов снискал себе славу знатока анекдотов и мастера шуток. Одну из них он приводил как пример успешной замены в женской лыжной команде накануне марафона на чемпионате мира — 2003, где россиянки заняли первое и второе места. «Если в борделе плохо идут дела, то меняют девочек, а не двигают кровати», — говорил Александр Михайлович. Необходимость перемен в биатлонной сборной назрела уже сейчас, и первым это понял старший тренер мужчин Юрий Каминский. Пётр Пащенко и Семён Сучилов возвращаются в Россию. У этих парней был не один шанс закрепиться на Кубке мира, однако они их не использовали. При этом на всероссийских стартах, где у югорских спортсменов всегда отличный сервис и лыжи на фоне соперников, они смотрятся по-чемпионски.

Вместо них состав команды пополнит 22-летний Карим Халили, хорошо зарекомендовавший себя на первом этапе Кубка России, и Евгений Гараничев — «человек с 33 несчастьями». Вырвавшись из «финского плена», он так усердно бросился навёрстывать упущенное на уватской трассе, что отморозил пальцы на тренировке и пропустил гонки на Кубке России. Халили при этом завалил спринт, так что одному богу известно, в каком состоянии в Хохфильцен прибудет усиление.

Женский тренер Михаил Шашилов решил обойтись без замен, несмотря на то что Анастасия Гореева второй раз подряд не смогла попасть в топ-60 в спринте, а Тамару Воронину в гонке преследования обогнали на круг. Напрашивающаяся замена в лице Татьяны Акимовой, которая выиграла уже три гонки на Кубке России в присутствии резерва и показывает скорости не хуже лидеров основной сборной, пока приехать на Кубок мира не может по «техническим причинам», о которых тренерский штаб так и не может сказать прямо.

Договорились с Лопуховым, что до Нового года её не трогаем. Есть технические моменты: летом подавался расширенный список, вряд ли Акимова в нём была. Можно было позвать двоих, не выступавших в прошлом году в Кубке IBU. Акимова третья, уже нельзя. Хотя все три сбора, в принципе, рядом была. Она не слабая, никто такого не говорит, — сказал Шашилов в интервью «Матч ТВ».

В одном ответе он озвучил сразу две причины: отсутствие Татьяны в расширенном списке (видимо, речь идёт о кандидатах в сборную для обязательного допинг-тестирования по линии IBU) и отсутствие у Акимовой квалификации. Во втором случае тренер либо невнимательно читал правила, либо вводит читателей в заблуждение. Все участницы декабрьских этапов Кубка мира имели квалификацию по итогам прошлого сезона, а значит Акимова стала бы первым исключением в декабре. При этом в январе стартует Кубок IBU, а потому эта квалификационная амнистия работать не будет, и Татьяне придётся набирать квалификационные очки на первом этапе в Арбере, после чего она сможет приехать уже на коварную высоту в Антхольц, где будет стартовать в последней группе, и это станет её единственным этапом Кубка мира накануне главного старта сезона. Шашилов же при прочих равных может найти причину, чтобы включить в заявку чемпионата мира своих воспитанниц, а не готовившуюся самостоятельно спортсменку.