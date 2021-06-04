«Дурачки зомбированные ходят»: белорусский тренер по самбо об оппозиции

https://static.news.ru/photo/182dfed8-c521-11eb-bd4e-96000091f725_660.jpg Юрий Рыбак Фото: Международная федерация самбо (FIAS)

Главный тренер сборной Белоруссии по спортивному самбо Юрий Рыбак высказался относительно оппозиции и митингов, которые происходили в стране в августе прошлого года после переизбрания Александра Лукашенко, и рассказал, что происходит сейчас.

Дурачки, которые зомбированы, ещё ходят. Знаете, есть очень хорошая фраза: «Революцию начинают романтики, продолжают фанатики, а пользуются этим совсем другие люди». Ну тех, кто выходит, флагами машет, уже практически все белорусы воспринимают с улыбкой. Не обращают внимания, — сказал Рыбак корреспонденту NEWS.ru.

По его словам, в августе, когда всё началось, «было очень много приезжих, особенно украинцев». Как утверждает тренер, демонстрации со всем насилием против белорусских органов власти — это дело рук приезжих. Он также считает, что тех граждан, которые выступают за санкции в отношении Белоруссии и живут при этом на территории государства, должны выгонять.

Тех граждан Белоруссии, которые выступают за санкции, выступают за снятие или замену флага, пытаются отменить соревнования, нужно или сажать, или выгонять из страны. Такие люди не должны быть в стране, — добавил он.

Ранее он рассказал, что NEXTA призывал уничтожать семьи ОМОНа.