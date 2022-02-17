Духовник сборной России рассказал об основательной закваске у Валиевой

Протоиерей Андрей Алексеев, духовник российской сборной на Олимпиаде-2022 в Пекине, рассказал об общении с фигуристкой Камилой Валиевой. Он высоко оценил силу духа спортсменки. Слова священника приводит ТАСС.

На плечи этой хрупкой девушки выпали немалые испытания, но в ней чувствуется основательная закваска: ведь свойственная всем спортсменам привычка к дисциплине, порядку и преодолению трудностей формирует сильный характер, — сказал Алексеев.

Он добавил, что у Валиевой есть сила воли и умение держать удар.

Об общении духовника с фигуристкой сообщалось 14 февраля.

Сегодня, 17 февраля, пройдёт произвольная программа в фигурном катании у девушек. Валиева поборется за золотую медаль, после короткой программы она лидирует с 80,20 балла.

На тренировке перед выступлением Валиева упала при выполнении четверного тулупа.

15-летняя российская фигуристка оказалась на Олимпийских играх — 2022 в центре допингового скандала. В её допинг-пробе, взятой ещё 25 декабря, обнаружили запрещённый препарат триметазидин. 9 февраля спортсменку, уже успевшую принести России золото в командных соревнованиях, отстранили от дальнейшего участия в Олимпиаде, а потом отменили это решение. Спортивный арбитражный суд (CAS) встал на сторону спортсменки.