https://static.news.ru/photo/19137644-5bdb-11ea-8667-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Дуэт российских фигуристов Софьи Евдокимовой и Егора Базина, выступающих в танцах на льду, прекратил своё существование.

Это были прекрасные 15 лет, больше половины нашей жизни, каждый день мы виделись по два раза в день, надеюсь так будет и дальше, но уже не на льду. Славная была охота, ну а Тольяттинские Софья Евдокимова и Егор Базин с вами прощаются, — написал Базин в Instagram.

Фигурист поблагодарил свою бывшую партнёршу, а также команду, которая работала с ними.

Евдокимова до этого писала в Instagram, что перенесла операцию на спине и не знает, сможет ли продолжить профессиональную карьеру.

Дуэт завоевал серебряные медали Универсиад 2017 и 2019 годов. В нынешнем сезоне Евдокимова и Базин заняли шестое и девятое места на этапах Гран-при.

Ранее олимпийская чемпионка по фигурному катанию россиянка Алина Загитова заявила о приостановке своих выступлений на соревнованиях. Она отметила, что остаётся на льду, будет тренироваться, чтобы участвовать в шоу. По её словам, у неё сейчас есть в жизни всё, поэтому ей нужно вернуть желание выходить на старт.