Драма Коляды: как COVID выкинул из сборной самого титулованного фигуриста

В составе сборной России по фигурному катанию произошли неожиданные изменения. На Олимпийские игры в Пекине в итоге едет Евгений Семененко, а не Михаил Коляда. У серебряного призёра Олимпийских игр 2018 года обнаружили коронавирус. Как национальная команда лишилась одного из самых титулованных фигуристов и какими последствиями это может нам грозить? Разбираемся.

Был в составе и не стало

20 января Федерация фигурного катания на коньках России (ФФККР) опубликовала состав сборной на Олимпиаду. В мужских соревнованиях числились Марк Кондратюк, Михаил Коляда и Андрей Мозалёв. Вопросов по составу не могло быть. Все три фигуриста подтвердили своё право на участие в ОИ на отборочных стартах. Естественно, Коляду с его вторым местом на чемпионате России это тоже касалось.

25 января Олимпийский комитет России (ОКР) опубликовал полный список всех участников Олимпийских игр. В составе не оказалось Коляды. Его место занял Евгений Семененко.

Естественно, к такому повороту событий не был готов никто. Сразу появились мысли о травме или рецидиве травмы. В начале января из-за повреждения стопы фигурист снялся с чемпионата Европы. Неужели проблема оказалась куда более серьёзной, наверняка подумали многие.

Но проблема оказалась не в стопе.

Евгений Семененко Сергей Булкин/NEWS.ru

Коронавирус, будь ты проклят

Спустя некоторое время после известия о замене с официальным заявлением выступила Федерация фигурного катания на коньках России (ФФККР). Они сообщили, что подопечный Алексея Мишина сдал положительный тест на коронавирус.

Несколько дней назад Михаил Коляда почувствовал себя неважно. Всё это время фигурист не тренировался и не катался вместе со своей группой. Перед вылетом на сбор в Красноярск Михаил Коляда сдал ПЦР-тест, результат которого положительный, — гласит сообщение на сайте.

Получить подтверждение от наставника Коляды Алексея Мишина не получилось. Но в такой сценарий почему-то охотно верится.

Во-первых, если бы это было как-то связано с травмой ноги, то фигурист не попал бы в состав ФФККР изначально.

Во-вторых, даже если допустить, что федерация могла испытывать беспокойство за кандидатуру Коляды в связи с недавно перенесённой травмой, это вряд ли сподвигло бы кого бы то ни было на замену Коляды. Даже с недавней травмой он выглядел предпочтительнее Евгения Семененко.

В-третьих, в вариант с COVID-19 охотно верится из-за нестабильной ситуации с вирусом в стране. В последние недели чуть ли не каждый день бьются новые рекорды по заболеваемости. Несмотря на то что спортсмены проверяются чуть ли не каждый день, положительные тесты всплывают в разных видах спорта.

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Драма для спортсмена

Но будем объективными. Отсутствие Михаила Коляды практически никак не скажется на медальных перспективах сборной. В индивидуальном турнире у мужчин, участие в котором принимают такие ребята, как американец Нэтан Чен и японец Юдзуру Ханю, мы объективно не претендовали на пьедестал. Должно было случиться настоящее чудо, чтобы Коляда зацепился хотя бы за бронзу.

В командном турнире, в котором сборная России, наоборот, является главным фаворитом, место в мужской дисциплине на 90 процентов отдали бы Марку Кондратюку (теперь-то точно отдадут). Состав на командник пока не объявлен, но такой исход был неминуем.

Да, Коляда — самый титулованный фигурист сборной России, однако Марк Кондратюк на последних стартах сезона доказал, что он на данном этапе стабильнее, чем его товарищ по сборной. К тому же отголоски провала Коляды в Пхёнчхане (до сих считается, что сборная России заняла второе место в командном турнире на Олимпиаде из-за неудачного выступления фигуриста) по-прежнему не забыты ни самим спортсменом, ни кем-либо другим. Поэтому с этой позиции тоже было рискованно ставить ученика Мишина на комнадник.

Впрочем, несмотря на то что отсутствие Миши особо не влияет на сборную, это всё равно большая драма и невероятно печальная новость. Что бы ни было, Коляда больше чем кто-либо из тех парней, которые едут сейчас в Пекин, заслужил право выступить на Играх. Скорее всего, последних Играх в своей спортивной карьере.

Он перенёс жутчайшую травлю после Пхёнчхана, которая оставила неизгладимый отпечаток на его профессиональной карьере и жизни. Он больше сезона не выступал из-за проблем с травмами и хронического синусита. Но он всё равно не сломался. Ему удалось вернуться, причём вполне удачно. Не последнюю роль в этом отношении сыграл переход к Алексею Мишину в начале прошлого сезона.

Весь прошлый соревновательный год он был номером один в России. Да, у фигуриста продолжали проскакивать время от времени проблемы на четверных прыжках, но в плане катания ему не было равных. Собственно, до сих пор нет. Этот сезон не был блестящим в исполнении Коляды, однако он всё равно заслуживал поехать на Игры. Он на них отобрался, он имел статус, рейтинг, за ним были титулы.

Олимпиада в Пекине могла стать прекрасной возможностью навсегда закрыть тему с Пхёнчханом. Не для кого-то, а для себя самого. Ему это было необходимо. Будет ли у него другая такая возможность — большой вопрос.

Вот так коронавирус оставил без Олимпиады самого титулованного фигуриста страны. Будем надеяться, что это последний неприятный сюрприз в составе нашей сборной.