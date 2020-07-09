В процесс по смещению Владимира Драчёва с поста президента СБР включилась тяжёлая артиллерия в лице федеральных министров Владимира Якушева и Олега Матыцина и председателя Госдумы Вячеслава Володина, который провёл с ним не самую приятную беседу. Результатом её стала отмена конференции Владимира Драчёва, где он планировал объявить интересные результаты проверки, а в итоге он в ближайшее время с высокой вероятностью возьмёт самоотвод. NEWS.ru разбирается, какие изменения ждут российский биатлон с окончанием короткой двухлетней эпохи пока ещё действующего президента.

Нельзя за флажки

В сегодняшней беседе с корреспондентом NEWS.ru Владимир Драчёв не стал опровергать слухи о своём возможном самоотводе и попросил дождаться официальной информации. Голос его звучал растерянно, так как он явно не ожидал, какого уровня будет давление за два дня до выборов. Накануне со стороны его оппонентов прошёл мощный обзвон регионов с целью правильно подготовить к выборам делегатов, за которым угадывается влияние министра строительства и ЖКХ Владимира Якушева, кулуарно поддержавшего кандидатуру Виктора Майгурова. Некоторые регионы поспешили отзаявить выбранных изначально делегатов из условного лагеря Драчёва и заменить их на более «правильно настроенных».

О содержании беседы главы СБР Владимира Драчёва и председателя Госдумы Вячеслава Володина мы можем только догадываться, но, скорее всего, главный российский биатлонист получил рекомендацию, которую нельзя не выполнить, а именно — уйти в отставку, не дожидаясь импичмента, так как вотум недоверия ударит не только по нему лично, но и по всей партии «Единая Россия». По всем законам жанра Драчёв не может не выполнить поручения, как загоняемый на охоте волк не должен покидать огороженную красными флажками территорию.

Владимир Драчёв Сергей Булкин/NEWS.ru

Для Драчёва неповиновение может отразиться и на дальнейшей политической карьере. К тому же если он примет бой, шансов на победу у него в нынешних условиях так же немного, как и заслуживающих доверия соратников. Можно вспомнить опыт Елены Вяльбе, которая вопреки рекомендациям спортивного руководства страны пошла на выборы главы лыжной федерации в 2010 году и обыграла вице-президента ОКР Игоря Казикова. Но Драчёв при всём упрямстве вряд ли способен на такой вызов.

Безальтернативные выборы

В таком случае предстоящая в субботу в Химках отчётно-выборная конференция будет иметь декоративный характер. В отсутствие какого-либо противовеса Виктор Майгуров соберёт две трети голосов и возглавит СБР как минимум на ближайшие два года. Затем по его рекомендации будут избраны члены правления и, возможно, будут приняты изменения в уставе организации. Майгурову и его команде предстоит решать массу проблем: финансирование, восстановление международного статуса, последствия допинговых скандалов, управление национальной командой и связь с регионами.

Для более эффективного управления он намерен сократить число членов правления почти вдвое. Вероятно, вместо десяти останется пять-шесть человек, то есть нынешние члены «антидрачёвской коалиции» Майгуров, Алексей Нуждов, Юрий Векшин, Иван Черезов, возможно, Андрей Левунин и Иван Мелихов. Каждый из них будет отвечать в своей работе за конкретное направление, будь то спорт высших достижений, международная политика, связь с регионами, детско-юношеский спорт или материально-техническое обеспечение.

В рамках более тесной связи с регионами с осени планируется возобновить работу Совета СБР, куда входят представители всех регионов. Этот орган по уставу должен собираться три раза в год, но за два года правления Драчёва о нём забыли. Решение финансового вопроса возьмёт на себя попечительский совет, который возглавит министр Якушев. Также в него должны войти губернаторы регионов и другие авторитетные и неравнодушные к биатлону люди. По словам Майгурова, поддержка попечительского совета поможет обеспечить федерации бюджет до 200 миллионов в год.

Команда будет отдана на откуп Польховскому

Руководство сборной командой будет возложено на опытного экс главного тренера сборной Валерия Польховского, который может возглавить тренерский штаб и как главный тренер, и как вице-президент. Наверняка он будет вмешиваться в тренировочный процесс и работу старших тренеров национальных команд, а также в принятие решений по составу национальной сборной, что имеет не только плюсы, но и минусы. Ответственность за результат и право принятия решений снова будут размазаны между главным и старшими. В прошлые годы подобное нередко приводило к склокам накануне важных эстафет и отражалось на результате команды.

Валерий Польховский Алексей Филиппов/РИА Новости

На международном фронте тоже не всё гладко. Далеко не все члены Исполкома IBU будут рады видеть Майгурова в качестве вице-президента, так как он воспринимается как правая рука опального экс-главы IBU норвежца Андерса Бессеберга, против которого открыто дело о коррупции. Очевидно, что на ближайшем конгрессе, который в ноябре должен пройти в Праге, СБР не стоит ждать восстановления статуса, а Тюмени и Ханты-Мансийску — возвращения всероссийских соревнований. Процесс может затянуться ещё на пару лет.

В новом СБР точно не будет людей Драчёва — Сергея Чепикова и Сергея Тарасова, а также бывшего главного тренера Анатолия Хованцева, но это не гарантирует отсутствия скандалов в последующие два года. После победы для союзников придёт время делить полномочия, сферы влияния и финансовые потоки, а там может выясниться, что предвыборные обещания президент не в состоянии выполнить, и снова начнётся «война каждого с каждым», как метко охарактеризовал перманентное состояние российского биатлона проработавший в нём три года немецкий специалист Вольфганг Пихлер.