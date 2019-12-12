Это вопрос очень сложный, будем об этом разговаривать с IBU. Спортсмены, которые уже понесли наказания за свои проступки, должны выступать. Зачем их наказывать ещё раз? Если не пустят Логинова, то мы будем за него биться и готовы в случае чего подавать в CAS, — приводит слова Драчёва корреспондент NEWS.ru.