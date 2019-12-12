Президент Союза биатлонистов России Владимир Драчёв заявил, что готов оспорить решение Международного союза биатлонистов, если Александру Логинову будет отказано в допуске до соревнований из-за отбытой ранее дисквалификации за допинг.
Это вопрос очень сложный, будем об этом разговаривать с IBU. Спортсмены, которые уже понесли наказания за свои проступки, должны выступать. Зачем их наказывать ещё раз? Если не пустят Логинова, то мы будем за него биться и готовы в случае чего подавать в CAS, — приводит слова Драчёва корреспондент NEWS.ru.
Также глава СБР отметил, что решение WADA неокончательное, а лишать спортсменов флага, герба и гимна страны — нарушение конституционных прав.
Как писал NEWS.ru, президент СБР Владимир Драчёв считает решение WADA в отношении российского спорта политизированным и несправедливым.
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