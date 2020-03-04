https://static.news.ru/photo/f53451bc-5e0a-11ea-a8d4-fa163e074e61_660.jpg Яна Романова, Ольга Зайцева, Алексей Панич и Ольга Вилухина Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчёв уверен, что у российских биатлонисток есть хорошие шансы выиграть дело в Спортивном арбитражном суде (CAS).

Безусловно, мы рассчитываем на победу в этом деле. В нём много нестыковок со стороны обвинителей, — цитирует Драчёва «Известия».

Ранее Алексей Панич, адвокат российских биатлонисток Ольги Зайцевой, Яны Романовой и Ольги Вилухиной, которые завершили карьеру, но в 2017 были пожизненно дисквалифицированы, во время слушаний в суде заявил, что согласно заключению британских и российских экспертов, подписи Григория Родченкова в представленных МОК документах являются поддельными, писал NEWS.ru.

Спортсменки подали апелляцию на дисквалификацию. Документы с подписями Родченкова являются главным доказательством в деле биатлонисток.