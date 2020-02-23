Президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчёв по окончании чемпионата мира встретился с журналистами, где рассказал о ситуации с Александром Логиновым, подвёл итоги чемпионата мира и прокомментировал возможные перестановки в тренерском штабе.

— Вам не кажется, что сегодняшняя ситуация связана с тем, что за три года никто толком не разрешил проблему Логинова?

— Как её можно разрешить, если они её раздувают и раздувают.

— Но вы же ни разу не объяснились. Может, надо было собрать пресс-конференцию Логинову и объяснить, каким образом он сдал положительную пробу?

— Я в тот момент занимался другими делами и не могу позволить себе в этом ковыряться. Если Александр готов открыть свой личный блокнот, не будем ему в этом препятствовать. Видимо, у него такая позиция, что не хочет говорить.

— А вы с ним лично говорили по душам на эту тему?

— Конечно. Мы даже сегодняшнее неучастие обсуждали. Человек не спал всю ночь и принял такое решение по понятной причине. Только в два часа ночи закончили последние процедуры. Какой тут старт.

— Вы с консулом говорили?

— Работа идёт по всем направлениям. К нам был представлен человек, который находится здесь. Вчера он был с нами целый день.

— Вам не кажется, что надо принимать решительные меры и либо извиняться, либо объяснять ситуацию, иначе мы потеряем биатлониста?

— В любом случае мы сначала готовим бумагу, чтобы получить объяснения от IBU. Половина из них тоже не понимает, что происходит. Наша цель, чтобы прекратились провокационные действия этого вновь созданного комитета. Мы пока жёстких действий не предпринимаем, так как готовы к диалогу с IBU, а не к конфликтной ситуации.

— Вам не кажется, что не в положении временного члена СБР действовать с позиции силы?

— Статус временного члена нам ничего не мешает, кроме подачи заявки на чемпионаты и Кубки мира и больше ничего. Одна из наших основных задач — восстановление и защита наших спортсменов. Мы понимаем, что они идут вместе и надо защищать их права. Когда это произойдёт, в нынешней ситуации мы сказать не можем. Это сделать будет сложно в ближайшее время, потому что открыто много фактов. Случаи Устюгова и Слепцовой лягут на нас финансовой нагрузкой. В ближайшее время будет сложно найти столько денег.

— С Сарой Фуссек или кем-то из представителей антидопинговой панели IBU имеют разговор?

— Нет. Я даже не знаю, находится ли она здесь, хотя письмо от 19 февраля подписано ей.

— У вас не было эмоционального желания предпринять какие-то резкие движения, например, снять команду?

— На эмоциях можно много что сделать и вообще сняться и уехать, но важно знать, какие будут для нас дальнейшие шаги и перспективы для России.

— Иностранные команды бойкотировали этап в Тюмени и им за это ничего не было, так что вам бояться?

— Сколько людей, столько и мнений. Можно было вообще уехать всей команде, а можно и продолжать. Но в такой день, как 23 февраля лучше выступить и показать, как всегда мы это делаем.

Владимир Драчёв Сергей Булкин/NEWS.ru

— Вам не кажется, что история спортсмена, употреблявшего допинг и его тренера с чужой аккредитацией со стороны выглядит странно?

— Я стараюсь в это не лезть, так как для меня важен результат, а не копание в грязном белье. Мы можем много говорить о происходящих событиях, которые были 10 или 20 лет назад и на которые так и не даны ответы. Зачем копаться в том, что ты не знаешь. Самое плохое, когда люди не в гуще событий, но что-то услышали и сразу начинают советовать и делать выводы.

— Кажется, что кто-то хочет скрыть правду о тех событиях и из-за этого все проблемы.

— Многие знают, кто это, но говорить об этом не в моей компетенции.

— Гараничев выразил желание бежать на чемпионате Европы, но туда он не поедет, хотя тренеры были не против. Это ваше решение?

— В чемпионате Европы мы предложили участвовать молодым спортсменам, поэтому Гараничеву предпочли Томшина на перспективу.

— Касперович сказал, что ни он, ни Логинов не могут ознакомиться со всеми документами, а могут их предоставить только адвокату. Федерация будет содействовать оплате его услуг?

— Каждому адвокаты предоставлены. С понедельника они начинают работать с документами, но письмо Сары Фуссек и нам не дают и президент IBU Улле Далин не знает, как это произошло.

— Если Логинов в ближайшее время завершит карьеру, это будет трагедией для российского спорта?

— Все мы когда-то карьеру завершаем, но хотелось бы, чтобы он побегал ещё лет пять, а может и больше.

— Почему женская команда все гонки бегала одним составом?

— Хороший вопрос, который мы сами задаём нашим тренерам, но сейчас стараюсь не вмешиваться в их работу и только исправлять их ошибки. Выставлять спортсменов на гонки — прерогатива старших тренеров.

— Какова вероятность, что Норицын останется на следующий сезон?

— Практически нулевая. Он точно доработает до конца сезона, потом отчитается на тренерском совете в Ханты-Мансийске, после чего будет принято решение. По Гурьеву возможны различные варианты.

— А Хованцев и мужские тренеры останутся?

— Хованцев однозначно выполнил все критерии, также как и тренеры резервной команды. Есть медали — есть достижения. Какие-то моменты мы хотели подкорректировать, но вовремя не получилось. С работой лыж, например, мы уже разобрались.

— В чём тренеры видят перспективность Латыпова, если он сохраняет место в команде, ни разу не выполнив критерии отбора?

— Надеются на молодого перспективного спортсмена.

— Ему уже 26.

— Задайте этот вопрос на тренерском совете.

— Как оцените результат команды на чемпионате мира?

— В нынешней ситуации это больше чем успех. За два года нам удалось Александра Логинова превратить в чемпиона мира. В 2018 году он был 23-м в общем зачёте, а через год уже вторым, а сейчас он стал чемпионом мира. Это уже огромнейшее достижение. У многих спортсменов есть прирост. Хотелось, чтобы все добавляли, как Александр Логинов, но не все родятся талантами или уникумами, которые приносят командам медали. Мы рассчитываем на подпитку молодёжи в следующих годах. Мы увидели очень перспективных юниоров. Нам много не надо, достаточно по одному-двум спортсменам каждый год и тогда мы соберём боеспособную команду, способную конкурировать с Францией или Норвегией.

— Почему упорно отказываетесь признать заслугу Касперовича в подготовке Логинова, которую подчёркивает сам Александр?

— Какая может быть заслуга человека, работающего на расстоянии. Он два года готовился в команде. Мы знаем, какие результаты были у Логинова, когда Касперович работал в команде.