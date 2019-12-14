https://static.news.ru/photo/49fa1e7e-1e92-11ea-a5ce-fa163e074e61_660.jpgАлександр Логинов (архивное фото)Фото: Hendrik Schmidt/dpa/Global Look Press
Президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчёв считает, что при определённых обстоятельствах россияне могут выступить на чемпионате мира по биатлону под флагом страны.
Если дойдёт до судебных разбирательств, то всё затянется и это даст нам возможность выступления на чемпионате мира, — цитирует Драчёва ТАСС.
Он отметил, что у СБР хорошие отношения с руководством Международного союза биатлонистов (IBU).
Исполком WADA принял решение отстранить Россию на четыре года от участия в международных соревнованиях, в число которых входят Олимпиады и чемпионаты мира, писал NEWS.ru. Российская сторона может обжаловать это решение в Спортивном арбитражном суде (CAS). Ранее Драчёв заявил, что у WADA нет никаких вопросов к биатлонистам.