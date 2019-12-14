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Михаил Коляда из-за болезни не сможет принять участие в чемпионате России по фигурному катанию, который пройдёт в Красноярске с 26 по 29 декабря.

Михаил ещё не выздоровел, не восстановился до конца, поэтому он пропустит чемпионат России по состоянию здоровья, — цитирует ТАСС тренера фигуриста Валентину Чеботареву. Именно там определяется состав сборной России на...