Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Союз биатлонистов России (СБР) ждёт реакции Международного союза биатлонистов (IBU) на отстранение России на четыре года от участия в международных соревнованиях во время этапа Кубка мира в Хохфильцене.

Никакое письмо от IBU мы пока не получали, думаю, они сами пока в проработке вопроса от WADA. Вчера я разговаривал с IBU, пока информации нет. Я думаю, в пятницу-субботу мы...