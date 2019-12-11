Президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчёв считает, что решение исполкома Всемирного антидопингового агентства (WADA) может негативно сказаться на результатах российских спортсменов на ближайшем этапе Кубка мира.
Команда работает, все заряжены на результат. Конечно, решение WADA не придаёт позитивных эмоций, прессинг огромный, все ожидают чего-то. Но тем крепче будет российская команда, — сказал президент СБР Владимир Драчёв корреспонденту NEWS.ru.
Этап Кубка мира в Хохфильцене пройдёт с 13 по 15 декабря.
Исполком Всемирного антидопингового агентства (WADA) принял решение отстранить Россию на четыре года от участия в международных соревнованиях, в число которых входят Олимпиады и чемпионаты мира, писал NEWS.ru.
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