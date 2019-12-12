https://static.news.ru/photo/b62df2ee-1cbe-11ea-9163-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Президент Союза биатлонистов России Владимир Драчёв рассказал, что в связи с возможным отстранением российских биатлонистов он готов к изменениям в составе после второго этапа Кубка мира. Для этого ему придётся пригласить молодёжь из резерва.

Мы не планировали до нового года делать ротацию, но в связи со сложившейся ситуации, скорее всего, после Хохфильцена будут изменения. Сделаем небольшую рокировку, чтобы молодые получили опыт к Олимпиаде. Мы для этого и увеличили команду сборной, так как ожидали, что WADA может запретить ряду атлетов выступать, — приводит слова Драчёва корреспондент NEWS.ru.

Также Драчёв отметил, что в качестве кандидатов на замену биатлонистам, которых могут отстранить, рассматриваются Карим Халили, Василий Томшин и Александр Поварницын.

Как сообщал NEWS.ru, Владимир Драчёв сказал, что готов идти в CAS, если лидер мужской сборной Александр Логинов не будет допущен до соревнований.