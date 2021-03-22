Драчёв рассказал, когда ждать итогов антидопингового расследования

https://static.news.ru/photo/db4740d0-8b08-11eb-95d4-96000091f725_660.jpg Владимир ДрачёвФото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Экс-президент Союза биатлонистов России (СБР) и депутат Государственной думы Владимир Драчёв рассказал, когда ждать результатов проверки массового отказа спортсменов выходить на старт на соревнованиях «Ижевская винтовка» после приезда допинг-офицеров. В декабре 2020 года 33 биатлониста-юниора не вышли на старт.
Обычно такие вещи раньше времени не рассказывают. Когда будут завершены все следственные действия и все будет отработано, тогда и будет вынесено решение, которое обязательно озвучат. Сколько еще ждать? Какая разница, на самом деле. Всё равно я думаю, что всё будет озвучено в течение месяца. Обычно подобная проверка не занимает больше двух-трёх месяцев, — приводит слова Драчёва «Спорт-Экспресс».
По требованию Генеральной прокуратуры региональные федерации, чьи спортсмены отказались выходить на старт, дали пояснения.
Как писал NEWS.ru, российский биатлонист Александр Логинов пропустил последнюю гонку в текущем сезоне Кубка мира на этапе в шведском Эстерсунде из-за плохого самочувствия.