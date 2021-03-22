Драчёв рассказал, когда ждать итогов антидопингового расследования

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Опубликованы запланированные программы фигуристок на чемпионат мира — 2021, который состоится в Стокгольме (Швеция) с 22 по 28 марта. Об этом сообщается на официальном сайте Международного союза конькобежцев.

Главный претендент на победу Анна Щербакова в короткой программе исполнит двойной аксель, тройной флип и каскад тройной лутц — тройной риттбергер. В произвольной 16-летняя ученица Этери Тутберидзе исполнит четверной флип....