Владимир Драчёв Владимир Драчёв Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчёв рассказал, что итальянская полиция должна приехать в расположение сборной России ещё раз для того, чтобы Александр Логинов подписал протокол.

Касперович покинул полицейский участок, сейчас он в гостинице. Нервотрёпка страшная здесь. Что касается Логинова, то полиция, скорее всего, ещё раз приедет к нему в расположение сборной России, просто чтобы подписать протокол, — цитирует Драчёва РИА Новости.

Ранее NEWS.ru сообщил об обысках, которые устроила итальянская полиция утром перед эстафетами в номерах российских биатлонистов Евгения Гараничева, Александра Логинова и его тренера Александра Касперовича. По словам тренера, правоохранители явились в отель в 6 утра.

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