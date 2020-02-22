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Полицейские не нашли никаких улик применения допинга после обыска российских биатлонистов в отеле на чемпионате мира в итальянском Антхольце.

Первичные результаты обыска свидетельствуют об отсутствии улик, — говорится в заявлении посольства РФ в Италии. Отмечается, что телефон и переносной компьютер российского биатлониста Александра Логинова и телефон его личного тренера...