https://static.news.ru/photo/e53a3d4c-559c-11ea-90e6-fa163e074e61_660.jpgВладимир Драчёв Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчёв рассказал, что итальянская полиция должна приехать в расположение сборной России ещё раз для того, чтобы Александр Логинов подписал протокол.
Касперович покинул полицейский участок, сейчас он в гостинице. Нервотрёпка страшная здесь. Что касается Логинова, то полиция, скорее всего, ещё раз приедет к нему в расположение сборной России, просто чтобы подписать протокол, — цитирует Драчёва РИА Новости.
Ранее NEWS.ru сообщил об обысках, которые устроила итальянская полиция утром перед эстафетами в номерах российских биатлонистов Евгения Гараничева, Александра Логинова и его тренера Александра Касперовича. По словам тренера, правоохранители явились в отель в 6 утра.