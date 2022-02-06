Драчёв оценил «золотое» выступление Большунова в скиатлоне на Олимпиаде

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Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту и депутат Госдумы Светлана Журова прокомментировала успех российских лыжников в скиатлоне на Олимпийских играх — 2022 в Пекине. Александра Большунова, который завоевал первое золото для российской сборной, она назвала гордостью страны. По её словам, миссию, которую на него возлагали, он выполнил.

Невероятные эмоции. Умеют наши создать интригу. Эти падения у ребят. У меня дважды сердце чуть не выскочило из груди, но сейчас я очень рада. Кричали всей семьёй у телевизора! Я...