Драчёв оценил «золотое» выступление Большунова в скиатлоне на Олимпиаде

Бывший глава Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчёв высказался о триумфе российских лыжников в скиатлоне на Олимпиаде-2022 в Пекине. Победу Александра Большунова, который завоевал первое золото для сборной РФ, он назвал феноменальной.
На самом деле феноменальная победа. Таких отрывов на Олимпиаде никто допустить не мог. Очень сложные погодные условия: большая высота, нехватка кислорода — просто молодцы. И Большунов, и Спицов выполнили установку тренера, отработали на все 100%. Это просто космическая победа, — сказал Драчёв NEWS.ru.
Также он прокомментировал падения наших лыжников.
Эти падения — случайность. Во всех видах спорта такое бывает. Просто в лыжных гонках трасса без контруклонов и получается, когда идёт много лыжников, тяжело контролировать отталкивание. Иногда бывает, что спортсмены могут случайно ударить друг друга по палкам. А Денис Спицов просто устал до безобразия. Не увидел бутылку, споткнулся об неё, но это никак не повлияло на результат, — считает Драчёв.
Большунов победил в скиатлоне с отрывом в 1 минуту 11 секунд. Спицов занял второе место, бронзу завоевал финн Ииво Нисканен.
Накануне россиянка Наталья Непряева заняла второе место в женском скиатлоне на Олимпиаде.