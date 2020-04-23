Драчёв оценил компетенцию новых тренеров сборной России

https://static.news.ru/photo/3ea26878-84eb-11ea-bc13-fa163e074e61_660.jpg Владимир Драчёв Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчёв объяснил своё протестное голосование при утверждении кандидатур на пост старших тренеров национальной команды.

Во главе мужской сборной с 1 июля может начать работать уроженец Коми с немецким паспортом Роберт Кабуков, а старшим у женщин может стать белорус со словенским паспортом Владимир Королькевич.

По словам Драчёва, если Минспорт и ОКР в преддверии Олимпиады посмотрят на их компетенцию сквозь пальцы, и тренеров утвердят в должностях, то он поднимет руки и предложит ждать новых «выдающихся» успехов. Об этом глава СБР заявил в эфире «Матч ТВ».

Роберт Кабуков несколько раз приходил в молодёжную сборную России, тренировал где-то кого-то. Уровень этого тренера... Вы посмотрите выступления казахстанской команды — 25-е место в общем зачёте, 75-й ближайший спортсмен. Смешно задавать вопросы по компетенции этого тренера, — прокомментировал Драчёв выбор правления СБР.

Он добавил, что Королькевича пытаются в третий раз поставить во главе женской команды, хотя времена его предыдущей работы в сборной отмечены допинговыми скандалами. Не впечатляют главу СБР и последние «успехи» тренера.

Такая же ситуация — 12-е место со сборной Белоруссии, потеряли квоту. 1,5 года он там отработал и мы знаем, что наработал, — заявил Драчёв.

Ранее NEWS.ru сообщал, что 20 апреля правление СБР утвердило кандидатуры тренеров сборной на сезон-2020/21. После почти недельных дискуссий и удалённого голосования было принято решение утвердить кандидатуры, предложенные вице-президентом СБР Валерием Польховским, в том числе его самого на роль главного тренера. По сути это означает окончательную утерю реальной власти президентом организации Владимиром Драчёвым.