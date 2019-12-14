https://static.news.ru/photo/27d9b2b2-1e8a-11ea-b4b7-fa163e074e61_660.jpg Владимир Драчёв Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчёв рассказал, почему Антон Бабиков уехал с этапа Кубка мира по биатлону в Россию.

Антону было предложено несколько вариантов: остаться с командой и готовиться здесь, в Хохфильцене, а после можно было бы ему отправиться в Обертиллиах готовиться к «Ижевской винтовке», но им было принято решение ехать домой, — цитирует Драчёва ТАСС.

Как сообщал ранее NEWS.ru, несмотря на 14-е место в индивидуальной гонке на Кубке мира и 25-е место в общем зачёте, тренерский штаб не дал Бабикову возможности даже продолжить выступления на Кубке IBU, так как ранее он не выполнил для этого критерии отбора.