Президент Союза биатлонистов России Владимир Драчёв прокомментировал отсутствие в команде Антона Бабикова и ситуацию с отправкой его в Россию без оружия.
Бабиков был у нас по личной квоте. Ему приобрели билеты на 9 декабря, но так как он себя проявил, мы решили его оставить запасным. Ему не понравилось такое, и он решил поехать на Кубок IBU. Тренерский штаб рассчитывал на него в Хохфильцене. В итоге Бабиков решил уехать в Россию. Почему он оставил винтовку здесь, я не знаю. Ствол у него есть в Уфе и есть все возможности для выступления в Кубке России, — приводит слова Драчёва корреспондент NEWS.ru.
Как сообщал NEWS.ru, Бабикова отправили в Россию без винтовки, так как СБР оформил общее разрешение на оружие, и она может вернуться только вместе со всей командой в конце декабря.
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