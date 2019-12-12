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Президент Союза биатлонистов России Владимир Драчёв рассказал, что в связи с возможным отстранением российских биатлонистов он готов к изменениям в составе после второго этапа Кубка мира. Для этого ему придётся пригласить молодёжь из резерва.

Мы не планировали до нового года делать ротацию, но в связи со сложившейся ситуации, скорее всего, после Хохфильцена будут изменения. Сделаем небольшую рокировку, чтобы молодые получили опыт к Олимпиаде. Мы...