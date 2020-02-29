https://static.news.ru/photo/3418da94-5b6b-11ea-91ba-fa163e074e61_660.jpg Владимир Драчёв Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Глава Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчёв заявил, что доволен встречей с руководством Международного союза биатлонистов (IBU), на которой обсуждался инцидент с обыском у Александра Логинова на чемпионате мира в Италии.

Он напомнил, что СБР опубликовал открытое письмо к IBU, в котором просил выразить официальную позицию по поводу произошедших событий. Теперь ждём ответа, сказал Драчёв в интервью ТАСС.

Извинения — это не самое главное. Понятное дело, что они тоже все шокированы этой ситуацией. Это самый основной момент, потому что никто из них не ожидал таких действий и последствий, — отметил глава СБР.

Ранее NEWS.ru сообщал, что в субботу, 22 февраля, итальянская полиция проводила обыски в номерах российских биатлонистов Евгения Гараничева, Александра Логинова и его тренера Александра Кугаевского. Личный тренер Евгения Гараничева Максим Кугаевский рассказал, что полиция явилась к спортсменам и тренерам и начала обыски в шесть утра.