Глава Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчёв заявил, что доволен встречей с руководством Международного союза биатлонистов (IBU), на которой обсуждался инцидент с обыском у Александра Логинова на чемпионате мира в Италии.
Он напомнил, что СБР опубликовал открытое письмо к IBU, в котором просил выразить официальную позицию по поводу произошедших событий. Теперь ждём ответа,
Извинения — это не самое главное. Понятное дело, что они тоже все шокированы этой ситуацией. Это самый основной момент, потому что никто из них не ожидал таких действий и последствий, — отметил глава СБР.
Ранее NEWS.ru сообщал, что в субботу, 22 февраля, итальянская полиция проводила обыски в номерах российских биатлонистов Евгения Гараничева, Александра Логинова и его тренера Александра Кугаевского. Личный тренер Евгения Гараничева Максим Кугаевский рассказал, что полиция явилась к спортсменам и тренерам и начала обыски в шесть утра.
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