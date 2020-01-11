Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Россиянин Денис Юсков завоевал бронзовую медаль на дистанции 5 тыс. м на чемпионате Европы по конькобежному спорту, который проходит в голландском Херенвене.

Первое место занял Патрик Руст из Нидерландов, преодолевший дистанцию за 6 минут 8,92 секунды, серебро завоевал его соотечественник Свен Крамер (+1,84). Отставание Юскова от победителя составило 3,34 секунды. Ранее российский...