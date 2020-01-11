https://static.news.ru/photo/91e6f67c-3499-11ea-8977-fa163e074e61_660.jpgВладимир ДрачёвФото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Глава Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчёв рассказал, сколько российская организация должна Международному союзу биатлонистов (IBU).
Драчёв отметил, что ранее член правления СБР Сергей Чепиков назвал устаревшую информацию.
Да, изначально перед IBU существовал долг за прошлые годы, который составлял чуть больше 700 тысяч евро. Но сейчас мы большую часть этого долга выплатили, на сегодняшний день осталось примерно 150 тысяч, — цитирует Драчёва РИА Новости.
Президент СБР отметил, что долг будет погашен до конца 2020 года.
Ранее мужская сборная Норвегии выиграла эстафетную гонку на четвёртом этапе Кубка мира в немецком Оберхофе. Сборная России заняла четвёртое место. В составе национальной команды выступали Карим Халили, Евгений Гараничев, Никита Поршнев и Эдуард Латыпов, писал NEWS.ru.