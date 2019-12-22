https://static.news.ru/photo/5cd54a88-24db-11ea-9a60-fa163e074e61_660.jpg Владимир Драчев Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчёв считает, что недостаток технического оснащения не позволяет российским биатлонистам показывать высокие результаты.

На этапе Кубка мира во французском Анси была плюсовая температура и шёл дождь. Драчёв отметил, что при таких погодных условиях со сборными Норвегии и Франции тяжело соперничать из-за материалов и инвентаря, которые есть у российской команды.

К сожалению, технические средства не позволяют бороться и противостоять, особенно в такую сложную погоду, — цитирует Драчёва ТАСС.

Ранее норвежец Йоханнес Бё занял первое место в гонке с общего старта на третьем этапе Кубка мира во Франции. Лучший из россиян Логинов занял 11-е место (+2.17,4; 2), Поршнев финишировал 18-м (+3.18,4; 1). Елисеев занял предпоследнее, 29-е место. Его отставание составило 6 минут 8 секунд, несмотря на то что он прошёл всю гонку без промахов, писал NEWS.ru.