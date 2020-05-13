Драчёв назвал конференцию СБР "пиром во время чумы"

https://static.news.ru/photo/ccddfce2-94f4-11ea-a7fa-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Президент Союза биатлонистов России Владимир Драчёв написал письмо на имя члена правления СБР и министра строительства и ЖКХ РФ Владимира Якушева, где выступил с критикой назначения тренерами сборной России Валерия Польховского и Владимира Королькевича, а также обвинил правление СБР в деструктивной деятельности.

Учитывая не очень глубокое понимание этих процессов отдельными функционерами СБР, я буду готов рассмотреть вопрос по предложению кандидатуры Польховского в Министерство спорта РФ на должность тренера одной из групп спортсменов, но лишь в том случае, если весь коллектив СБР, в частности, члены совета СБР посчитают такое назначение целесообразным, — приводит слова Драчёва ТАСС.

Кроме того глава СБР осудил правление за решение провести внеочередную отчётно-выборную конференцию в организации и назвал это решение пиром во время чумы.

Как писал NEWS.ru, СБР погасил долги по зарплате перед офисными сотрудниками.