https://static.news.ru/photo/8b63b6b8-6096-11ea-975f-fa163e074e61_660.jpg Владимир Драчёв Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчёв прокомментировал выступление национальной команды в эстафетной гонке на седьмом этапе Кубка мира в чешском Нове-Место.

Девочки сегодня достойно боролись. Я доволен тем, что у нас собирается команда, виден характер. Конечно, надо исправлять стрельбу, есть ошибки, мы это видим, — цитирует Драчёва РИА Новости.

Он отметил, что на последнем рубеже Кристине Резцовой пришлось бежать с серьёзными соперницами, и россиянка уже выходит на уровень борьбы с лидерами.

Ранее NEWS.ru писал о том, что женская сборная Норвегии заняла первое место в эстафетной гонке на седьмом этапе Кубка мира. Второе место заняла сборная Франции, третье — немецкие биатлонистки. Россиянки финишировали на пятом месте. В составе национальной сборной выступали Екатерина Юрлова-Перхт, Ирина Старых, Лариса Куклина и Кристина Резцова.