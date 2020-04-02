Драчёв намерен уволить Голикова за клевету в свой адрес

Глава Союза биатлонистов России Владимир Драчёв сообщил о намерении уволить исполнительного директора организации Сергея Голикова за клевету в свой адрес.
Последний дал интервью, в котором обвинил Драчёва в растрате около 1,5 млн рублей из бюджета СБР для оплаты персонального водителя супруги.
Уйдет ли Голиков из СБР? Естественно, после таких писем как может быть иначе? А что касается его обвинений в мой адрес, то это просто бред пьяного человека. У моей жены водителя вообще нет, — заявил глава Союза.
Однако против Драчёва выступили и другие ветераны биатлона, а также специалисты-тренеры из судейского корпуса. Они потребовали от него сложить полномочия. В качестве причины они назвали его неспособность в поиске серьёзных спонсоров для организации.
Как ранее писал NEWS.ru, скандал в российском биатлоне назревал ещё в январе 2020 года.
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