Президент Союза биатлонистов (СБР) Владимир Драчёв заявил о необходимости разобраться, почему Кристина Резцова не выступала на чемпионате мира в Италии.
Для меня было немножко неприятно, когда Кристину, которая готовилась к каждой гонке, старший тренер так ни разу и не поставил ни на один старт на чемпионате мира. Будем смотреть и разбираться, чтобы понять, в чём причина такого неуважения к спортсменке, — цитирует Драчёва ТАСС.
Ранее белорусская биатлониста Елена Кручинкина заняла первое место в гонке преследования на чемпионате Европы, который проходит в Белоруссии. Победительница без промахов преодолела дистанцию 10 км за 29 минут 21,1 секунды. Второе место заняла россиянка Кристина Резцова (+17,6; 2), третьей стала шведка Элизабет Хёгберг (+35,1; 3), писал NEWS.ru.