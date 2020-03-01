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Дуэт российских фигуристов Софьи Евдокимовой и Егора Базина, выступающих в танцах на льду, прекратил своё существование.

Это были прекрасные 15 лет, больше половины нашей жизни, каждый день мы виделись по два раза в день, надеюсь так будет и дальше, но уже не на льду. Славная была...