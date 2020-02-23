Конечно, завершение карьеры Логиновым будет большой потерей для всех нас, но надо быть готовым ко всему. Рано или поздно любой спортсмен завершит карьеру. Главное, чтобы у нас работала система, позволяющая им развиваться. В прошлом году у нас прибавил Логинов, в этом Елисеев. В следующем, дай бог, кто-то ещё, — сказал Драчёв журналистам.