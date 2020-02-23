Президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчёв прокомментировал возможность скорого завершения карьеры Александра Логинова.
Конечно, завершение карьеры Логиновым будет большой потерей для всех нас, но надо быть готовым ко всему. Рано или поздно любой спортсмен завершит карьеру. Главное, чтобы у нас работала система, позволяющая им развиваться. В прошлом году у нас прибавил Логинов, в этом Елисеев. В следующем, дай бог, кто-то ещё, — сказал Драчёв журналистам.
Рано утром 22 февраля итальянская полиция устроила обыски в номерах российских биатлонистов. Позже посольство Италии в России сообщило, что сотрудники правопорядка никаких улик не нашли. После этого полиция приезжала к Логинову второй раз поздно ночью накануне масс-старта. Биатлонист отказался бежать гонку, писал NEWS.ru.
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