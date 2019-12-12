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Президент Союза биатлонистов России Владимир Драчёв прокомментировал отсутствие в команде Антона Бабикова и ситуацию с отправкой его в Россию без оружия.

Бабиков был у нас по личной квоте. Ему приобрели билеты на 9 декабря, но так как он себя проявил, мы решили его оставить запасным. Ему не понравилось такое, и он...