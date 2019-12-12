Владимир Драчёв Владимир Драчёв Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Президент Союза биатлонистов России Владимир Драчёв заявил, что у Всемирного антидопингового агентства (WADA) нет никаких вопросов к спортсменам.

Мы чисты на данный момент полностью и никаких вопросов [у WADA] к нашей команде сейчас нет, — сказал он на пресс-конференции.

Также Драчёв добавил, что не сомневается в дальнейшем восстановлении СБР.

Мы никогда не покидали биатлонную семью, — сказал он.

Ранее президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчёв заявил, что решение WADA по России является политизированным, писал NEWS.ru.

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