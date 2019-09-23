https://static.news.ru/photo/bd95161a-ddf4-11e9-8d38-fa163e074e61_660.jpg Президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчёв Фото: Сергей Булкин/News.ru

Президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчёв не видит причин в отказе восстановления членства российской организации в Международном союзе биатлонистов (IBU).

23 сентября состоялось заседание рабочей группы СБР и IBU. Глава СБР оценил встречу как полезную и конструктивную.

Мы донесли до наших партнёров из IBU позицию Союза биатлонистов России по тем пунктам, выполнение которых ещё не завершено, в частности по финансовым выплатам. Обсуждалось несколько вариантов их исполнения. IBU обсудит возможность принятия одного из них на заседании Исполкома, который пройдёт в пятницу, — приводит слова Драчёва пресс-служба СБР.

Драчёв также отметил, что заявка СБР на восстановление в правах будет подготовлена к октябрьскому Конгрессу.

Мы последовательно выполняем все условия дорожной карты и не видим причин для того, чтобы вопрос нашего восстановления был бы отложен далее, чем октябрь 2019, — добавил глава СБР.

СБР был ограничен в правах в декабре 2017 года. Россия не может проводить состязания под эгидой IBU, но биатлонисты сборной имеют право выступать на международных соревнованиях под национальным флагом.

Ранее российская биатлонистка Маргарита Васильева была признана виновной в нарушении антидопинговых правил и дисквалифицирована на 18 месяцев, писал News.ru.