Драчёв покинул пост главы Союза биатлонистов России

https://static.news.ru/photo/e5da9166-c27a-11ea-b971-fa163e074e61_660.jpg Владимир Драчёв Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Депутат Госдумы Владимир Драчёв покинул пост президента Союза биатлонистов России (СБР), сообщает пресс-служба организации.

После принятия поправок к Конституции Российской Федерации стало очевидным, что необходимо полностью сконцентрироваться на работе над законопроектами, которые необходимы в связи с принятыми поправками. Граждане Российской Федерации поддержали предложенные поправки к основному закону страны, а поскольку мы представляем их интересы в Государственной думе, то должны сейчас полностью сосредоточиться на работе, — приводит слова Драчёва официальный сайт СБР.

По его словам, дополнительная нагрузка в Госдуме не позволит полноценно сосредоточиться на работе в российском биатлоне. Он также отметил, что готов консультировать преемника и его команду специалистов. Ранее об этом рассказывал NEWS.ru.

54-летний экс-биатлонист был назначен на пост главы СБР 18 мая 2018 года. Депутатом Государственной думы Драчёв был избран 18 сентября 2016 года.

В процесс по смещению Владимира Драчёва с поста президента СБР включилась «тяжёлая артиллерия». 9 июля, по информации источников, близких к СБР, руководителя федерации призвали уйти в отставку высокопоставленные чиновники. Результатом этого разговора стала отмена конференции Владимира Драчёва, где он планировал объявить интересные результаты проверки, а в итоге он в ближайшее время с высокой вероятностью возьмёт самоотвод. Единственным кандидатом на пост главы СБР остаётся двукратный призёр Олимпийских игр, трёхкратный чемпион мира и многократный призёр чемпионатов мира Виктор Майгуров, писал NEWS.ru. Выборы нового президента СБР пройдут 11 июля в Химках в рамках внеочередной отчётно-выборной конференции организации.