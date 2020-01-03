Представляющая Францию фигуристка Лорин Лекавалье сдала допинг-пробу, которая показала наличие в её организме кокаина.
Источник, связанный с Федерацией фигурного катания Франции,
Лекавалье в прошлом сезоне заняла пятое место на чемпионате Европы в Минске и 15-е на чемпионате мира в японской Сайтаме. С сентября 2019 года француженка не принимала участия в официальных соревнованиях, хотя и была заявлена на два этапа Гран-при. Также она пропустила национальный чемпионат.
Как писал NEWS.ru, в августе 2019 года Международная федерация хоккея (IIHF) дисквалифицировала на четыре года нападающего клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» и национальной сборной России Евгения Кузнецова за употребление кокаина.
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