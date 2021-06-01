Допинг Думе не помеха: как спортсмены прошли праймериз «Единой России»

В Государственной думе VII созыва представлены два десятка спортсменов. Большинство из них намерены баллотироваться и на новый срок, а потому приняли участие в праймериз «Единой России». NEWS.ru рассказывает о триумфаторах и неудачниках этих выборов — мастодонтах и новичках большой политики из мира спорта.

Позиции титанов незыблемы

Светлана Журова, Николай Валуев и Владислав Третьяк — одни из самых авторитетных, медийных и опытных думских спортсменов. Экс-чемпион мира по боксу в тяжёлом весе, в очередной раз получивший поддержку избирателей своего округа в Брянской области, заходит в парламент уже на третью каденцию. За десять лет в политике он запомнился активным участием в принятии многих законов, касающихся оборота оружия, охоты, статуса военнослужащих и иностранных агентов, а также работой в должности заместителя председателя комитета по экологии и охране окружающей среды.

Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Светлана Журова идёт уже на четвёртые для себя выборы. Но если раньше она проходила по федеральному списку кандидатов, то сейчас выиграла выборы во Всеволожском избирательном округе Ленинградской области, разгромив действующего депутата от него, биатлониста Владимира Драчёва. Для экс-главы Союза биатлонистов России это второе ощутимое поражение за год. Прошлым летом он был вынужден уступить свой пост Виктору Майгурову под давлением политической конъюнктуры.

Официальной причиной отставки Драчёва были названы трудности с совмещением постов. Президенту Федерации хоккея России и прославленному в прошлом вратарю Владиславу Третьяку это никак не мешает идти на пятый думский созыв и уже 15 лет возглавлять одну из ключевых спортивных федераций. На праймериз Третьяк уверенно победил в своём округе в Ульяновской области. В Думе он трудится в комитете по охране здоровья. Ещё одним представителем хоккея в законодательной власти может стать самый тяжёлый игрок в истории сборной России Сергей Гомоляко, выигравший голосование по спискам в Челябинской области. Он дебютант в большой политике, пока беспартийный и работает спортивным директором магнитогорского «Металлурга».

Владислав Третьяк Сергей Булкин/NEWS.ru

Биатлон — базовый вид спорта

Парадоксально, но самый скандальный после лёгкой атлетики вид спорта последнего десятилетия подготовил наибольшее число думских олимпийцев. В нынешнем созыве помимо Драчёва трудятся Сергей Чепиков и Антон Шипулин. Луиза Носкова и Николай Круглов приняли участие в праймериз, а Светлана Ишмуратова избиралась в Думу в 2007 году.

На фоне относительной неудачи Драчёва представители Свердловской области — Шипулин и Чепиков — закрыли все мишени и уверенно выиграли в своих избирательных округах. Кроме того, Антон стал вторым по областному списку, уступив лишь губернатору Евгению Куйвашеву. Для обоих именитых биатлонистов это будет второй думский поход, причём Шипулин в первый раз победил на довыборах по своему округу.

Неплохой результат в Тюменской области показала олимпийская чемпионка Луиза Носкова, которая уже несколько лет состоит в партии «Единая Россия», возглавляет школу своего имени и активно продвигает партийный проект «Детский спорт». На праймериз она уступила лишь двум действующим думским депутатам и обошла 12-го чемпиона мира по шахматам Анатолия Карпова, которого запросто может потеснить в думском кресле.

Луиза Носкова Луиза Носкова/facebook.com

Допинг-тим

О высокой толерантности к допингу в России говорит то, что солидные должности по-прежнему доступны бывшим допингистам, будь то министр спорта, советник губернатора, региональный или даже федеральный депутат. Лишение одной из трёх золотых медалей и 12 лет выступления за Узбекистан никак не помешали борцу-вольнику Артуру Таймазову избраться от родной Северной Осетии и стать заместителем председателя Госдумы по физкультуре, спорту, туризму и делам молодёжи. То есть ужесточение антидопингового законодательства — это его прямая обязанность.

Но если на момент первого избрания вина Таймазова в антидопинговых нарушениях ещё не была доказана, то в 2017 году Международный олимпийский комитет лишил его победы в Пекине за наличие сразу двух стероидов в допинг-пробах. В преддверии очередных думских выборов обладатель госнаград Узбекистана снова выиграл праймериз в своём округе.

Новичком в Госдуме, но не в политике может стать многолетний депутат законодательного собрания Санкт-Петербурга, шестикратная олимпийская чемпионка Любовь Егорова, выигравшая предварительные выборы в одном из округов Северной столицы. После олимпийских побед в Альбервилле и Лиллехаммере она получила звание Героя России, а в 1997 году была лишена победы на чемпионате мира и со скандалом дисквалифицирована. Бывшие соперницы на лыжне — Елена Вяльбе и Егорова — могут встретиться теперь в думских креслах. Но судя по тому, как в байопике о Вяльбе «Белый снег» был показан прообраз её бывшей подруги по команде, их отношения всё ещё далеки от идеала. Глава Федерации лыжных гонок России победила в Ивановской области.

Любовь Егорова vk.com/egorova_deputat

Первый блин комом

Ещё несколько известных спортсменов участвовали в праймериз впервые и выступили с переменным успехом. Победить удалось лишь экс-чемпиону России по мотокроссу Олегу Гарину, который ранее работал заместителем председателя городской думы Ижевска. Он занял первое место в своём округе и второе — в республиканском списке. Пятикратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Наталья Ищенко, министр спорта Калининградской области, разместилась на второй строчке в областном списке, но при этом сохраняет шансы на дальнейшее избрание.

У других дебютантов в большой политике первые выборы прошли не так успешно. Олимпийский чемпион Тарас Хтей в ставшей родной для него Белгородской области занял лишь пятое место в общем списке без особых шансов пройти дальше. Аналогичный результат в Кабардино-Балкарии показал олимпийский чемпион по греко-римской борьбе Асланбек Хуштов. У других представителей единоборств дела сложились немногим лучше.

Олег Саитов, двукратный олимпийский чемпион по боксу, являющийся депутатом Сахалинской областной думы, попытался выйти на федеральный уровень в родной Самарской области, но занял лишь третье место в округе. А двукратный олимпийский чемпион по вольной борьбе Махарбек Хадарцев стал третьим в списке Северной Осетии, уступив действующим депутатам от республики.

Как сообщил председатель оргкомитета праймериз, трёхкратный олимпийский чемпион, сенатор Александр Карелин, итоговые списки участников с учётом мнения избирателей и возможных дополнений будут утверждены на съезде партии 19 июня.