Белорусский тренер женской сборной Китая по биатлону Дарья Домрачева рассказала об обстановке в команде на фоне вспышки коронавируса. По её словам, часть спортсменов могла оказаться в эпицентре эпидемии, поскольку после этапа Кубка мира в Паклюке должна была ехать на родину для участия в Китайских зимних играх.
Сообщение об отмене Игр биатлонисты получили по дороге в аэропорт. Об этом Домрачева
По её словам, в настоящий момент она с дочкой временно находится в Белоруссии, а мужская и женская сборные Китая вместе с мужем и главным тренером команды Уле Айнаром Бьорндаленом в немецком Рупольдинге готовится к чемпионату мира.
Домрачева подчеркнула, что в команде никто не охвачен паникой, хотя спортсмены и переживают за родных. Биатлонисты не были на родине с октября, поэтому риска заразиться нет.
Они не летают в Китай и ни с кем оттуда не контактируют. Мы вместе передвигаемся одной командой, разделяясь только на этапы Кубка мира и IBU, — отметила тренер.
Ранее NEWS.ru сообщал, что Уле-Эйнар Бьорндален поделился первыми впечатлениями о работе в качестве главного тренера сборной Китая. Этот пост норвежец занял в сентябре 2019 года, его супруга Дарья Домрачева тогда же возглавила женскую сборную азиатской страны. Прославленные биатлонисты должны подготовить спортсменов Поднебесной к Олимпийским играм 2022 года, которые пройдут в Пекине.
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