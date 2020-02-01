https://static.news.ru/photo/6f765a6e-4499-11ea-9758-fa163e074e61_660.jpg Дарья Домрачева Фото: dadofun/instagram.com

Белорусский тренер женской сборной Китая по биатлону Дарья Домрачева рассказала об обстановке в команде на фоне вспышки коронавируса. По её словам, часть спортсменов могла оказаться в эпицентре эпидемии, поскольку после этапа Кубка мира в Паклюке должна была ехать на родину для участия в Китайских зимних играх.

Сообщение об отмене Игр биатлонисты получили по дороге в аэропорт. Об этом Домрачева рассказала в интервью Sport.tut.by.

По её словам, в настоящий момент она с дочкой временно находится в Белоруссии, а мужская и женская сборные Китая вместе с мужем и главным тренером команды Уле Айнаром Бьорндаленом в немецком Рупольдинге готовится к чемпионату мира.

Домрачева подчеркнула, что в команде никто не охвачен паникой, хотя спортсмены и переживают за родных. Биатлонисты не были на родине с октября, поэтому риска заразиться нет.

Они не летают в Китай и ни с кем оттуда не контактируют. Мы вместе передвигаемся одной командой, разделяясь только на этапы Кубка мира и IBU, — отметила тренер.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Уле-Эйнар Бьорндален поделился первыми впечатлениями о работе в качестве главного тренера сборной Китая. Этот пост норвежец занял в сентябре 2019 года, его супруга Дарья Домрачева тогда же возглавила женскую сборную азиатской страны. Прославленные биатлонисты должны подготовить спортсменов Поднебесной к Олимпийским играм 2022 года, которые пройдут в Пекине.