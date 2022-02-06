Доминируй, унижай: как Большунов брал первое золото сборной России на ОИ

Вот и первая российская золотая медаль на Олимпиаде-2022! Её завоевал один из самых уважаемых и достойных чемпионов последних лет — лыжник Александр Большунов. В скиатлоне ему не то что равных не было, никто даже близко не смог к нему подобраться, отрыв от занявшего второе место Дениса Спицова — больше минуты. Расскажем, как нашим удалось так мощно выступить в одной из самых сложных дисциплин.

Побег от норвежцев

Погодные условия традиционно для нынешней Олимпиады были очень сложными. Низкая температура и перемороженный медленный снег поначалу держали всех спортсменов вместе, явных лидеров не появлялось. На третьем километре дистанции произошло страшное событие для всех российских болельщиков: лидер сборной страны Александр Большунов упал на спуске. К счастью, обошлось без травм и поломки инвентаря: россиянин быстро поднялся и уже через пару минут вернулся в лидирующую группу.

После пяти километров дистанции в отрыв начал убегать один из лучших «классистов» мира Иво Нисканен, но Большунов буквально повис у него на плечах. С каждым километром эта парочка уходила от остальных преследователей всё дальше, постоянно уступая друг другу лидерство. К смене лыж финн и россиянин подошли с внушительным просветом. Их ближайший преследователь — ещё один представитель сборной России Денис Спицов — был в 30 секундах. Самым же удивительным было огромное отставание главного фаворита гонки — норвежца Йоханнеса Клебо. Он проигрывал Большунову минуту и 40 секунд. Очень далеко от лидера были и его партнёры по команде.

Ииво Нисканен из Финляндии и Александр Большунов из ОКР (Россия) Vegard GrÃ˜Tt/Keystone Press Agency/Global Look Press

15 километров свободным стилем стали по-настоящему удивительными. Большунов просто уничтожал соперников, увеличивая отрыв на каждой отсечке. Самое приятное, что его ближайшим преследователем был другой россиянин — Денис Спицов. Ему удалось сбросить Нисканена и сделать шикарный отрыв. Финн, кстати, тоже боролся до последнего и зубами вцепился в третье место. Все норвежцы были фантастически далеко от лидирующей тройки.

На финише неприятных сюрпризов не случилось. Большунов спокойно довёл гонку до победы с каким-то неприличным преимуществом. Особенно приятно, что вторым стал Денис Спицов, которому не помешало даже падение на последних километрах. Третье место удержал Нисканен. Финишировал Большунов со знаменем Олимпийского комитета России, это было похоже на сказку.

Пополнение в коллекции

Золотая медаль стала первой не только для сборной России, но и для Большунова. На прошлых Играх он был очень близко к топу, завоевав три серебряные и одну бронзовую медали. В скиатлоне россиянин — действующий чемпион мира, однако медалей высшего достоинства в его коллекции никогда не было.

В богатой коллекции Большунова также две победы подряд в общем зачёте Кубка мира. Он регулярно собирал победы, но на главных стартах норвежцы его «съедали». В этот раз его главные конкуренты оказались фантастически далеко.

Трудный сезон

Многие не считали Большунова главным претендентом на золото в скиатлоне из-за сложного начала сезона. Россиянин перенёс операцию на челюсти и очень плохо выступал на первых этапах Кубка мира, а после неудачных гонок бегал от журналистов. Болельщики и эксперты переживали, что россиянин не сможет подойти к Играм в оптимальной форме, однако на трассе в Пекине все увидели, что россиянин находится в фантастической форме.

Очень хочется надеяться, что золото в скиатлоне не последнее для Большунова на нынешних Играх. Он входит в число фаворитов во всех дисциплинах, кроме, пожалуй, спринта. Пока всё идет к тому, что россиянин должен стать одной из главных звёзд Олимпиады в Пекине.