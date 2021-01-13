Докажите: депутат ответил на обвинение CAS в допинговой схеме со стороны РФ

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Депутат Государственной Думы Игорь Лебедев отреагировал на опубликованный документ Спортивного арбитражного суда (CAS), в котором говорится о причастности российской власти к «сокрытию сокрытия» государственной допинговой схемы.

Любая позиция может быть здравой и имеет место быть, и это мнение CAS по данной ситуации. Наша сторона неоднократно заявляла, что власть не вмешивалась и не вмешивается в процессы, не имеет никакого отношения к тем допинговым скандалам с нашими спортсменами, особенно по итогам Олимпиады в Сочи, которые имели место быть. Нас стараются обвинить во всех смертных грехах, какие есть, включая то, что это всё делалось под руководством страны и с их одобрения, — сказал Лебедев корреспонденту NEWS.ru.

По его мнению, единственное опровержение с нашей стороны, которое есть, — это заявление руководства. Однако депутат убеждён, что «дыма без огня не бывает».

Я не готов утверждать, что кто-то в правительстве знал, что творится, и покрывал. Только чистое и честное глубокое расследование этой ситуации, которое должно быть проведено в стране, ответит на многие вопросы и поставит точку в обсуждении. До тех пор, пока мы сами не дадим ответы, как это произошло и почему не были предприняты меры, нас будут продолжать обвинять, — добавил он.

Лебедев уверен, что если всё оставить без изменений, то «мы будем поджимать губки, смотреть в пол, тереть пальчиком в носу и говорить, что это неправда».

Докажите! Если нас обвиняют со стороны, мы должны высказать и показать свою позицию. А мы как школьники, которых в угол поставили, — заключил он.

Ранее, CAS опубликовал мотивировочную часть решения на 186 страниц по делу о споре между Всемирным антидопинговым агентством (WADA) и Российским антидопинговым агентством (РУСАДА). Спортивный арбитражный суд обвинил правительство России в сокрытии факта сокрытия допинговых схем, писал NEWS.ru.