https://static.news.ru/photo/7bcad8f8-21a8-11ea-8cec-fa163e074e61_660.jpg Фото: di__davis/instagram.com

Российская фигуристка Диана Дэвис, дочь тренера Этери Тутберидзе, рассказала, что её проблемы со слухом остались в прошлом.

Я уже устала читать то, что вы считаете меня больной и слабослышащей, что у меня нет будущего из-за этой болезни и всё такое. Да, у меня были раньше проблемы, но я раскрылась и стала прекрасно слышать, — написала Дэвис в своём Instagram.

Она отметила, что живёт обычной жизнью, учится в обычной школе и прекрасно слышит и разговаривает с людьми. Для того, чтобы избавиться от проблем со слухом, она отказалась от всех препаратов, которые ей предлагали.

Ранее российская 11-летняя фигуристка Вероника Жилина, которая тренируется в группе Этери Тутберидзе, выполнила четверной тулуп на турнире «Новый год — 2020», писал NEWS.ru.