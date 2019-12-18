Российская фигуристка Диана Дэвис, дочь тренера Этери Тутберидзе, рассказала, что её проблемы со слухом остались в прошлом.
Я уже устала читать то, что вы считаете меня больной и слабослышащей, что у меня нет будущего из-за этой болезни и всё такое. Да, у меня были раньше проблемы, но я раскрылась и стала прекрасно слышать, — написала Дэвис в своём Instagram.
Она отметила, что живёт обычной жизнью, учится в обычной школе и прекрасно слышит и разговаривает с людьми. Для того, чтобы избавиться от проблем со слухом, она отказалась от всех препаратов, которые ей предлагали.
Ранее российская 11-летняя фигуристка Вероника Жилина, которая тренируется в группе Этери Тутберидзе, выполнила четверной тулуп на турнире «Новый год — 2020», писал NEWS.ru.
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