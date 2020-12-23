Дочь Навки и Пескова победила на соревнованиях по фигурному катанию

https://static.news.ru/photo/f52efb60-4516-11eb-aa0b-fa163e074e61_660.jpg Татьяна Навка Фото: tatiana_navka/instagram.com

Дочь олимпийской чемпионки по фигурному катанию Татьяны Навки и пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова шестилетняя Надежда заняла первое место в клубных соревнованиях по фигурному катанию.

В Клубном турнире Академии Снежком в разряде «Юный фигурист» Надюша заняла 1 место! — написала в Instagram Навка.

Она также отметила, что ей, как и любому родителю, приятно делиться успехами своего ребёнка, но это вовсе не означает, что её дочь занимает исключительно призовые места. Например, на соревнованиях прошлой недели Надя заняла четвёртое место.

Как писал NEWS.ru, ранее Татьяна Навка похвасталась перед подписчиками снимком со своей 20-летней дочерью Александрой. Она родилась в браке с тренером Александром Жулиным. Она обратила внимание поклонников на то, как они с Сашей похожи, и отметила, что её старшая наследница, несмотря на юный возраст, очень мудрый человек.

Навка и Жулин разошлись в 2008 году, а вместе были с середины 90-х годов. В 2010 году Татьяна познакомилась с Дмитрием Песковым, и эта встреча стала для неё судьбоносной. Через четыре года у пары родилась дочь. От предыдущих браков у Пескова есть трое сыновей и старшая дочь. При этом свадьбу фигуристка и пресс-секретарь главы страны сыграли лишь в 2016 году.