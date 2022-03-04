Дмитрий Губерниев: «Биатлона не будет!»

Комментатор и телеведущий Дмитрий Губерниев рассказал о том, что на канале «Матч ТВ» не будет биатлона из-за отсутствия на турнирах сборной России. Пост журналист сделал в своём Telegram-канале.
А биатлона не будет! Биатлона нет! Сегодня КМ не комментирую... —
написалГуберниев.
«Матч ТВ» ранее отказался от показа финальных забегов классического спринта на этапе Кубка мира по лыжным гонкам в норвежском Драммене.
2 марта стало известно, что российские биатлонисты и официальные лица отстранены от международных соревнований решением Исполнительного совета Международного союза биатлонистов (IBU).
24 февраля президент России Владимир Путин принял решение о начале специальной военной операции в Донбассе с целью демилитаризации Украины.