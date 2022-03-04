Дмитрий Губерниев: «Биатлона не будет!»

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Российская фигуристка Алёна Косторная снова ушла от тренера Этери Тутберидзе. Она присоединилась к команде Елены Буяновой, сообщает «Матч ТВ». Ранее чемпионка Европы 2020 года уходила от Тутберидзе в тренерский штаб Евгения Плющенко.

Да, мы прекратили сотрудничество с Этери Георгиевной. Новым тренером будет Елена Германовна Буянова, — сказала Косторная. В сезоне-2020/21 спортсменка выступала под руководством Евгения Плющенко. В марте 2021 года она снова...