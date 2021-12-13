«Для Алёны всё очень плохо»: Жулин о снятии Косторной с ЧР из-за травмы

Двукратный призёр зимних Олимпийских игр в танцах на льду, а ныне известный тренер Александр Жулин считает, что пропуск чемпионкой Европы 2020 года в женском одиночном катании Алёной Косторной чемпионата России в Санкт-Петербурге крайне негативно скажется на её шансах выступить на Олимпиаде в Пекине. По его словам, дополнительного отбора в сборную России проходить не будет, сообщает «Чемпионат».

Очень жаль, что Алёне Косторной придётся пропустить чемпионат России из-за травмы. Скажется ли это на подготовке к Олимпиаде? Пока для Алёны всё очень плохо. Думаю, что какой-то дополнительный отбор и исключение в виде контрольных прокатов невозможны, — сказал Жулин.

Некоторое время назад тяжёлую травму получила ещё одна воспитанница Этери Тутберидзе — Дарья Усачёва, из-за повреждения не сумевшая выступить на этапе Гран-при Японии. При этом Жулин не считает, что между этими событиями стоит проводить параллели.

Череда травм в «Хрустальном» — это скорее воля случая, — добавил Жулин.

В нынешнем сезоне Косторная выступила на трёх международных соревнованиях. На этапе Гран-при в канадском Ванкувере (Skate Canada) и «челленджере» в финском Эспоо (Finlandia Trophy) она заняла третье место, на соревнованиях в Гренобле (Internationaux de France) завоевала серебро, уступив лишь соотечественнице Анне Щербаковой. 13 декабря появилось сообщение, что Косторная пропустит чемпионат России — 2022 из-за травмы.

Ранее стал известен характер повреждения Косторной. У российской фигуристки диагностировали перелом кисти.