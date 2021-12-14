Директор «Самбо-70» назвал виновных в травме Косторной

Президент центра спорта и образования «Самбо-70» Ренат Лайшев заявил, что чемпионка Европы 2020 года Алёна Косторная могла сама переусердствовать и заработать травму. В то же время он не исключил вину тренерского штаба в произошедшем. Его слова приводит Sport24.

Не знаю, почему так произошло. Может, переусердствовала где-то и тренерский штаб не доглядел. Но все спортсмены через это проходят, — заявил Лайшев.

Также специалист выразил надежду, что эта травма не станет поводом для объявления о завершении карьеры фигуристки.

Чемпионка Европы Алёна Косторная получила перелом кисти и не сможет принять участия в чемпионате России — 2022, в рамках которого пройдёт отбор на Олимпиаду в Пекине.

Ранее сообщалось, что двукратный призёр зимних Олимпийских игр в танцах на льду, а ныне известный тренер Александр Жулин считает, что пропуск чемпионкой Европы 2020 года в женском одиночном катании Алёной Косторной чемпионата России в Санкт-Петербурге крайне негативно скажется на её шансах выступить на Олимпиаде в Пекине. По его словам, дополнительный отбор в сборную России проходить не будет.