https://static.news.ru/photo/b169cbc0-d9f2-11e9-bf5e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Александр Авилов/АГН

Директор Московского марафона Дмитрий Тарасов заявил, что пока не может огласить бюджет соревнования, но заверил, что он очень большой.

С точки зрения бюджета он ещё формируется, но он очень большой. Цифры пока не оглашаем, потому что информацию ещё собираем. Для того чтобы добиться результата, нам требуется ещё больше партнёров и спонсоров, — сказал Тарасов на пресс-конференции.

Тарасов добавил, что в Москве очень много планов по развитию любительского и профессионального спорта и эти деньги потом очень помогут. Также он заявил, что победитель марафона в забеге на 42,2 км получит около 400 тысяч рублей плюс бонусы.

Самый массовый забег в России пройдёт 22 сентября на дистанциях 42,2 км и 10 км. в «Лужниках». В этом году спортсмены будут бороться за Кубок России по марафону.

Шесть тысяч человек приняли участие в полумарафоне «Лужники» в Москве. Самым старшим бегуном стал 84-летний мужчина, самым молодым — 18-летний, писал News.ru.