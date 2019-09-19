https://static.news.ru/photo/74c698d8-dafb-11e9-a499-fa163e074e61_660.jpg Фото: BEAUTIFUL SPORTS/U. Fassbender/Global Look Press

Россиянка гимнастка Дина Аверина выиграла золото в упражнениях с булавами на чемпионате мира. Она получила 23,800 балла.

Второе место заняла Линой Ашрам из Израиля (23,300). Тройку призёров замкнула Влада Никольченко с Украины (22,350).

Ранее News.ru писал о том, что российская сборная по художественной гимнастике на чемпионате мира в Баку одержала победу в командном турнире. Сёстры Дина и Арина Аверины, а также Екатерина Селезнёва по итогам квалификации в четырёх отдельных видах многоборья набрали 186,500 балла.