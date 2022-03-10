Дина Аверина рассказала, как заставила сестру выступать с травмой

Российская гимнастка Дина Аверина заявила, что не разрешила сестре, получившей травму, сняться с соревнований на последнем виде многоборья, сообщает Sport24. Арина Аверина перед турниром ушибла палец булавами, но несмотря на это, успешно выступила в трёх видах многоборья. Дина заставила собраться сестру на последнюю дисциплину.

Она сегодня накрасилась, заплелась, пришла в зал и говорит: «Я не буду выступать». Я спросила: «Что ты накрасилась и заплелась?» Она ответила, что попробует. Раз попробуешь, то почему бы и не выступить. И после каждого вида она приходит и говорит: «Всё, я не буду больше выступать, я снимаюсь», — рассказала Дина.

Перед последним видом, булавами, Арина заявила, что снимается с соревнований, но Дина настояла, чтобы она выступила.

А потом Ариша сама пришла и сказала, что снимается, потому что булавы не может. Я говорю: «В смысле не можешь, три вида сделала — и булавы сделаешь», — добавила Дина.

Дина Аверина стала трёхкратной чемпионкой России в многоборье.

Ранее сообщалось, что Международная федерация гимнастики (FIG) отстранила сборные России и Белоруссии от всех турниров под своей эгидой из-за «эскалации политической ситуации».