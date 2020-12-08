Диктатура публики: Загитова попала под шквал критики

Новый сезон телепроекта «Ледниковый период» подходит к концу, однако споры и обсуждения вокруг одного из главных хедлайнеров передачи не утихают и по сей день. Олимпийская чемпионка Алина Загитова в роли ведущей до сих пор вызывает неоднозначные чувства у большинства зрителей. Кто только за последние несколько месяцев не обрушивался с критикой в её адрес. Спортсменку обвиняли в отсутствии профессионализма, в неумении разговаривать и других смертных грехах. Полемику поддержала даже известная в прошлом советская и российская легкоатлетка Иоланда Чен, сказав, что испытывает чувство стыда за олимпийскую чемпионку. Почему подобные нападки на Загитову совершенно неуместны и неоправданны, объясняет NEWS.ru.

Год назад олимпийская чемпионка приостановила спортивную карьеру. Многие ждали возвращения Алины в большой спорт в новом сезоне, но она решила пойти по другому пути. Летом самая титулованная фигуристка России поступила на факультет журналистики в РАНХиГС, а уже осенью приняла приглашение от проекта «Ледниковый период» стать ведущей программы. Подписываясь на новый проект, олимпийская чемпионка наверняка не подозревала, какими последствиями для неё обернётся эта история.

От чемпионки всего и вся на свете, очаровательной девушки, привыкшей блистать на льду, ждали не менее удачного выступления в новом амплуа. Но сходу покорить очередной Олимп фигуристке не удалось. Роль ведущей действующей спортсменке далась очень непросто. А ввиду того, что передача является чуть ли не главным телепроектом на отечественном телевидении, то за пару выпусков любимица публики набрала немало хейтеров. Причём её критикуют не только простые телезрители и фанаты, но и известные спортсмены и журналисты. Так, например, чемпионка мира в помещении в тройном прыжке, легкоатлетка Иоланда Чен недавно обрушилась на фигуристку с тонной претензий.

Я вообще не понимаю, как она оказалась на Первом канале. Почему-то для одних у нас очень жёсткий отбор, а другие попадают на одно из самых рейтинговых шоу вообще, по сути, с улицы. Нужно, чтобы человек и выглядел нормально в кадре, и умел разговаривать, сочетать предложения друг с другом. Очень часто настоящих профессионалов не берут, они не проходят эти кастинги. А вот так вот выпустить на очень рейтинговое шоу абсолютно неподготовленную девочку? Да, она милая, замечательная спортсменка, мы все за неё болели. Но хорошая спортсменка и олимпийская чемпионка — это не значит хороший ведущий и профессионал. Мне не нравится, что сейчас идёт какая-то подмена понятий. Раз она выиграла Олимпиаду, значит, априори может быть сразу везде, и везде у неё сразу будет получаться, — передаёт слова Чен «Спорт-Экспресс».

Алина Загитова Сергей Булкин/NEWS.ru

Претензии недовольных можно понять. То, что Загитова неуверенно держится в новой роли, видно невооружённым глазом. Это проявляется в скованности перед камерой, в зазубренных репликах, в полном отсутствии эмоций или, наоборот, в некоторой наигранности, которая проявляется время от времени. Однако всем этим недочётам есть логическое объяснение, которое по непонятным причинам упускают из вида многие критики Загитовой.

Первое, на что необходимо обратить внимание, — это то, что для Загитовой подобный формат работы является совершенно новым. Она ранее никогда не пробовала себя на телевидении, поэтому, оказавшись в непривычной среде, олимпийская чемпионка столкнулась с большим количеством трудностей, и это нормально. Подобные проблемы может испытывать любой человек, который впервые окунается в новое, неизвестное ему ранее ремесло.

Работа на телевидении включает в себя множество тонкостей, которым необходимо научиться. Чтобы сходу покорить телевизионный Олимп, нужно обладать невероятным талантом. Подобное дано не каждому. Впрочем, даже наличие таланта не избавляет от необходимости изучить некоторые аспекты профессии.

Алина Загитова никогда ни с чем подобным сопряжена не была. Вся её жизнь, по сути, протекала в шаблонном формате тренировки-соревнования. Каким-то посторонним от спорта вещам внимание уделялось постольку-поскольку. Поэтому резкий переход со льда на телеэкраны оказался сопряжён с трудностями. Однако нет вещей, которые не решаются. Зачастую результат достигается методом проб и ошибок. Олимпийская чемпионка как никто другой должна об этом знать. Если у неё в действительности есть интерес к данной профессии, то при должном желании и упорстве (у олимпийской чемпионки, кажется, с этим проблем быть не должно) она сможет дорасти до более профессионального уровня.

Стоит отметить, что уже сейчас, после нескольких выпусков с начала сезона «Ледникового периода», ощущаются некоторые подвижки в лучшую сторону. Да, Алина по-прежнему тяжело связывает слова в предложения, но, по крайней мере, она уже ведёт себя перед камерой не как робот. Это является очередным подтверждением того, что со временем и опытом ситуация может улучшиться.

Что же касается возмущений в отношении того, почему выбор пал на Загитову, а не на какую-то другую, более профессиональную ведущую, то с этими претензиями уж точно нужно обращаться не к Алине.

Создателем и главным продюсером передачи «Ледниковый период» является Илья Авербух. Он как человек, который знает Загитову и имеет представление о её способностях, наверняка осознавал, на что подписывается. Но в данной истории ключевую роль сыграли другие факторы. Олимпийская чемпионка, которая обладает настоящей армией фанатов по всему миру, в первую очередь была приглашена на проект, чтобы привлечь внимание аудитории, и она прекрасно справилась с этой задачей. Её участие в передаче в качестве ведущей не оставило равнодушным никого. Поэтому Авербух от этой ситуации только выиграл, а вот Загитова, на которую был направлен основной шквал критики, совсем нет.