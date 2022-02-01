Девочки Тутберидзе с медалями, парни — нет: чего ждать от фигуристов на ОИ

Зимние Олимпийские игры в Пекине стартуют уже через три дня. Российские фигуристы едут на турнир в статусе одних из главных фаворитов соревнований. Наши фигуристы претендуют на медали почти во всех дисциплинах. Золотых наград тоже должно быть несколько. Рассказываем, в каких видах шансы России на золотые медали наиболее очевидны, а в каких ничего ждать не стоит.

Начнём соревнования с золота

Соревнования фигуристов в Пекине начнутся с командного турнира, который стартует уже 4 февраля — в день открытия Игр. В этой дисциплине сборная России является, пожалуй, главным претендентом на золотые медали.

Посудите сами. На данный момент нет более сильной и сбалансированной команды в фигурном катании, чем сборная России. На протяжении двух последних лет наши фигуристы доминируют почти во всех дисциплинах. На последнем чемпионате мира в Стокгольме россияне завоевали 6 медалей из 12 возможных. Причём три из них — награды высшей пробы. Следом за турниром в Стокгольме шёл командный чемпионат мира в Осаке. И знаете, кто его выиграл? Верно, сборная России.

Две недели назад в Таллине выступление россиян на европейском первенстве получилось ещё более оглушительным. Наши ребята на этот раз завоевали 9 медалей (из 12 возможных), оставив за собой все четыре золота.

Чемпионат Европы по фигурному катанию 2022 года. Женщины. Произвольная программа Сергей Бобылев/ТАСС

На данный момент не назван состав сборной на командный турнир. Списки должны появиться в ближайшее время, но даже без этих списков понятно, что в командник попадут самые сильные и самые стабильные (напомним, командный турнир предполагает наличие замен в двух видах — в женской/мужской дисциплинах или в парах/танцах).

Наиболее проблемным звеном в национальной команде является мужская одиночка. Однако на то это и командные соревнования. У нас настолько сильный состав в остальных дисциплинах, что даже при минимальных огрехах мужчин нам удастся взять золото.

Напомним, командный турнир по фигурному катанию проводится с 2014 года. Сборная России брала золотые медали в Сочи и серебряные в Пхёнчхане в 2018 году.

Расписание командного турнира:

4 февраля

05:00 — Мужчины. Короткая программа

06:40 — Танцы. Короткая программа

08:20 — Пары. Короткая программа

6 февраля

04:30 — Женщины. Короткая программа

06:50 — Мужчины. Произвольная программа

7 февраля

04:20 — Пары. Произвольная программа

05:30 — Танцы. Произвольная программа

06:35 — Женщины. Произвольная программа

Ноль шансов

Следующий комплект медалей будет разыгран в мужской дисциплине. В этом виде нашу страну будут представлять Марк Кондратюк, Андрей Мозалёв и Евгений Семененко.

Как мы отметили выше, мужская одиночка — самое слабое звено сборной России. Это единственная дисциплина, в которой мы не претендуем ни на одну медаль. И на то есть несколько причин.

Марк Кондратюк во время показательных выступлений на чемпионате Европы по фигурному катанию в Таллине Александр Вильф/РИА Новости

Нашу команду в Пекине будет представлять молодое поколение фигуристов. По сути, вчерашние юниоры. Их опыт выступления на больших международных турнирах сводится к одному — двум стартам. У них нет больших титулов (да, Кондратюк стал чемпионом Европы пару недель назад, но это почти ничто в сравнении с достижениями многих других участников Игр), имени, рейтинга, высоких баллов за компоненты. А противостоять им предстоит как раз тем парням, которые всё это имеют. Вдобавок ко всему российские фигуристы максимально нестабильные. Все трое парней могут как хорошо выступить на Олимпиаде, так и провалиться.

Впрочем, не стоит думать, что не случись замены в составе сборной с Михаила Коляды (он заразился коронавирусом) на Евгения Семененко, наши парни имели бы шансы на медали. Нет, это не так. Даже с опытным Колядой мы мало на что претендовали. Соперничать с такими ребятами, как Нейтан Чен и Юдзуру Ханю, просто невозможно.

Расписание соревнования мужчин:

8 февраля

04:20 — Короткая программа

10 февраля

04:35 — Произвольная программа

Борьба с французами

Далее на Олимпиаде выступят танцевальные дуэты. Нашу страну в этой дисциплине представляют Виктория Синицина/Никита Кацалапов, Александра Степанова/Иван Букин, Диана Дэвис/Глеб Смолкин. И здесь у нас есть шанс взять при наилучшем раскладе две медали, одна из которых будет золотой. При наихудшем — только одну медаль.

Виктория Синицина и Никита Кацалапов во время показательных выступлений на чемпионате Европы по фигурному катанию в Таллине Raniero Corbelletti/AFLO/Global Look Press

Виктория Синицина и Никита Кацалапов могут посягнуть на золотые медали турнира. Но задача эта будет не из простых. Им противостоять будут известные и титулованные французы Габриэлла Пападакис и Гийом Сизерон. Эти ребята ещё на прошлой Олимпиаде в Пхёнчхане остановились в шаге от золота. В Пекине они сделают всё, чтобы наконец осуществить заветную мечту.

Да, у французского дуэта два последних сезона получились очень скомканными («спасибо» за это нужно сказать коронавирусу). Отсутствие стартов, постоянной соревновательной практики, упущенные титулы. Но все эти обстоятельства не очень сильно повлияли на Габриэллу и Гийома. Начало этого сезона показало, что ребята находятся в отличной форме. Один только ритм-танец французов заслуживает золота Игр.

Но не будем торопить события. Виктория и Никита сильно прибавили за последние два сезона. Если у партнёра в самый неподходящий момент не возникнут проблемы со спиной (будем очень надеяться, что нет), то они смогут дать достойный бой французам. Шансы 60% на 40% в пользу дуэта из Франции.

Александра Степанова и Иван Букин могут побороться за бронзу турнира, но это будет очень непросто. Состав в танцах не самый слабый. За бронзу могут зацепиться и итальянцы, и американцы. Всё будет зависеть от качества выступления нашего дуэта. Откатать нужно будет идеально. Ведь если где-то появится хоть маленькая возможность недодать России какую-то медаль, то, кажется, судьи этой возможностью воспользуются.

Расписание танцев:

12 февраля

14:05 — Ритм-танец

14 февраля

04:20 — Произвольная программа

Без интриги

Далее в борьбу вступают женщины. В этой дисциплине мы не только претендуем на золото соревнований, но и на весь пьедестал. Камила Валиева, Анна Щербакова, Александра Трусова вряд ли позволят кому-либо побороться за медали. Золото с вероятностью в 99,9% достанется 15-летней обладательнице всех рекордов в женском одиночном катании Валиевой. Тут совсем без интриги.

Анна Щербакова во время показательных выступлений на чемпионате Европы по фигурному катанию в Таллине Soenar Chamid/AFLO/Global Look Press

Расписание соревнования женщин:

15 февраля

13:05 — Короткая программа

17 февраля

13:05 — Произвольная программа

Хозяева лишат нас одной медали

В парах мы бы также могли претендовать на весь пьедестал, но в борьбу совершенно точно вклинятся хозяева соревнований. Суй Вэньцзин и Хань Цун — одни из лидеров в мировом фигурном катании. На Олимпиаде в Пхёнчхане они также остались в шаге от золота. Почему бы не исправить ситуацию на домашней Олимпиаде?

Анастасия Мишина и Александр Галлямов выступают с произвольной программой в соревнованиях пар на чемпионате Европы по фигурному катанию в Таллине Sergei Stepanov/XinHua/Global Look Press

А смогут ли? Да, у китайской пары за плечами огромный опыт и титулы, но Анастасия Мишина и Александр Галлямов последние полтора сезона выступают на очень высоком уровне. Они стабильны, у них сложнейшие в техническом смысле программы. Китайцам с подопечными Тамары Москвиной точно будет непросто. Впрочем, фактор домашней Олимпиады, необходимость «омедалить» своих (как мы знаем, в зимних видах у Китая мало претендентов на золотые медали) может сыграть Суй и Хань на руку. Наш прогноз: 60% на 40% в пользу россиян.

Одинаково равные шансы на бронзу у двух оставшихся российских пар — Евгении Тарасовой/Владимира Морозова и Александры Бойковой/Дмитрия Козловского. Всё будет зависеть от того, кто справится с нервами и покажет наиболее чистые прокаты.

Расписание пар:

18 февраля

13:25 — Короткая программа

19 февраля

14:05 — Произвольная программа