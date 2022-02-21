«Дети страдают»: олимпийская чемпионка раскритиковала Тутберидзе

Олимпийская чемпионка Алёна Савчеко призналась, что ей не понравилось, как фигуристку Камилу Валиеву встретила после неудачного проката Этери Тутберидзе. Заслуженный тренер России начала высказывать спортсменке претензии и не обняла после провала. По словам Савченко, такие методы наказания были актуальны сто лет назад. Её слова приводит Eurosport.de.

Тренерам нужно понять, что наказания, которые были актуальны 100 лет назад, сегодня недопустимы. У нас новое поколение. Возможно, произошедшее стало знаком необходимости перемен. Я думаю, что дети там страдают. Вина за неудачное выступление лежит не на Валиевой, а на тренерах, потому что они с ней так обращались, — сказала Савченко.

На Олимпийских играх — 2022 Валиева была в центре допингового скандала. В её допинг-пробе, взятой ещё 25 декабря, обнаружили запрещённый препарат триметазидин. 9 февраля Валиеву, уже успевшую принести России золото в командных соревнованиях, отстранили от дальнейшего участия в Олимпиаде, а потом отменили это решение. Спортивный арбитражный суд встал на сторону спортсменки.

В итоге Валиева стала четвёртой (224,09) в личном турнире, а Анна Щербакова выиграла Олимпийские игры — 2022 в Пекине. По сумме двух программ фигуристка набрала 255,95 балла. На втором месте расположилась Александра Трусова. Её суммарный результат составил 251,73 балла.