День сурка: почему лучшая биатлонистка России проваливает главные эстафеты

Сборная России провалила стартовую смешанную эстафету на чемпионате мира по биатлону в Поклюке. В основе плохого выступления команды разу несколько причин: неуверенная стрельба, слабая подготовка лыж и далёкая от оптимальной форма спортсменов. Однако и с такими исходными данными было реально бороться за награды, благо соперники сегодня давали немало шансов, однако эти шансы похоронила на третьем этапе Светлана Миронова, которая сначала зашла на два штрафных круга, а затем проиграла почти полминуты на заключительном отрезке дистанции. Для лидера женской сборной России это третья подряд эстафетная неудача на главных стартах. Разбираемся, в чём дело.

Хронология эстафетных неудач

Чемпионат мира в Эстерсунде два года назад для Мироновой был дебютным, а потому и спроса с молодой спортсменки особо не было. В эстафете она бежала второй этап, на котором 20-секундное отставание превратила в более чем минутное, потому как использовала весь запас дополнительных патронов и чудом не зашла на штрафной круг. Тем не менее её этап оказался худшим в команде, а в итоге до бронзы не хватило каких-то восьми секунд.

Через год Миронова позиционировалась уже как теневой лидер российской команды (хотя фактически им оставалась чемпионка мира — 2015 Екатерина Юрлова-Перхт). Старший тренер Виталий Норицын всё межсезонье плотно работал именно с этой спортсменкой, уделяя особое внимание нестабильной стрельбе. Однако после декабрьских успехов и первого в карьере подиума результаты Светланы пошли на спад из-за ошибок в подготовке во время новогодней паузы. Весь сезон Миронову накатывали на третий этап, притом что по своим скоростным данным, как самая быстрая в команде спортсменка, она должна была бегать четвёртый. Но Норицын предпочитал видеть в качестве финишёра не быструю, но надёжную на рубеже Ларису Куклину.

Ситуация не изменилась и в этом году с уходом Юрловой-Перхт. Возглавивший сборную страны личный тренер Мироновой Михаил Шашилов сразу сказал, что для Светы подходит более комфортный третий этап и она будет бегать его. Похоже, это действительно желание самой спортсменки, которая боится брать на себя всю ответственность финишёра и предпочитает спокойный старт в середине эстафеты. Однако в Поклюке не помогло и это. После успешной стрельбы лёжа Миронова вплотную подобралась к третьему месту и включилась в борьбу за медали, но на стойке случился очередной коллапс.

Здесь достаточно коварный подход. И когда я сделала пять выстрелов, как зачастую происходит, началось перевосстановление. Винтовка вообще не останавливалась в мишени, и я не смогла закрыть две мишени. Мы бежали здесь контрольную, и всё было неплохо. Но на контрольной темп был ниже, чем сегодня, поэтому получилось вот так, — объяснила причины своих ошибок Миронова в интервью после гонки.

Один раз ошибиться может кто угодно, но когда ведущая спортсменка страны, вокруг которой второй год строится подготовка сборной, раз за разом проваливается на главных стартах, становится понятно, что это тенденция, у которой есть определённые причины.

Нестабильность в стрельбе

Миронова всегда считалась «бегунком», то есть биатлонисткой, у которой лыжная подготовка намного лучше стрелковой. Экс-тренер сборной Сергей Коновалов даже говорил, что она не поддаётся обучению в стрельбе, но, видимо, он просто не мог найти к ней верный подход. Действительно, у Светланы на протяжении долгих лет была невысокая меткость, на уровне 75%. Она долго стреляла и совершенно не могла точно работать в ветер, туман и других экстремальных ситуациях.

Шашилову в этом году удалось с ней добиться внушительного прогресса как в скорострельности, так и в меткости, которая подтянулась до вполне приличных 80%. А главное, спортсменка сама поверила, что может стрелять метко, и провела несколько сильных эстафет, внеся существенный вклад в выигрыш смешанной эстафеты в Оберхофе и женской — в Антхольце. Казалось бы, свой тренер нашёл подход, но это всё было при оптимальной готовности после горного сбора в Сочи. Стоило уйти пику формы, как всё вернулось на круги своя.

Неправильная тактика

Kalle Parkkinen/Newspix24/Global Look Press

Предыдущие проблемы Мироновой во многом складывались из-за неправильной тактики во время гонки. Получая эстафету с небольшим отставанием, она сразу бросалась в погоню, а затем не могла совладать с собой на огневом рубеже. Год назад в Антхольце с ней на стойке приключилось то же самое, а в итоге сил не хватило и на последний круг. Шашилов научил её правильно действовать тактически и вести свою гонку без оглядки на соперниц. В большинстве эстафет этого сезона Миронова не только обходилась минимальным количеством дополнительных патронов, но и сохраняла силы на рывок на последнем круге, где однажды убежала от самой Денизе Херрман, призёра Олимпийских игр по лыжным гонкам.

Трудно сказать, куда всё это ушло в сегодняшней эстафете. Почувствовав близость заветного третьего места, Миронова бросилась догонять австрийку, украинку и шведку, что и привело к коллапсу на рубеже. При этом спортсменка сама призналась, что на контрольных тренировках справлялась со стрельбой, потому что темп гонки был значительно ниже. Так что мешало также действовать с холодной головой и сегодня?

Проблемы не в ногах и руках, а в голове

Конечно, сейчас меньше всего бы хотелось вешать всех собак на Миронову и обвинять одну спортсменку в неудачной эстафете для всей команды, но пока она сама и её тренер не разберутся в проблемах психологического характера, эти сбои будут происходить с завидной периодичностью. При этом нет сомнений, что Светлана должна быть в составе женской эстафеты, иначе шансы на медаль будут призрачными. Стрелять она на самом деле умеет, как правильно действовать на своём этапе — тоже знает, но вот с грузом ответственности справляться не привыкла.

Достаточно вспомнить два масс-старта в этом сезоне, когда она исправно делала по два промаха на решающем рубеже, лишая себя медальных шансов. Опытные биатлонисты говорят, что в таких случаях спортсмен вместо мишени видит медали. Перед чемпионатом мира Светлана призналась, что четыре дня сильно переживала и чувствовала ответственность, но тренеры так и не помогли ей справиться с этим грузом. Почему-то я вспоминаю, как много лет такие же проблемы со стрельбой испытывала нынешняя прима женского биатлона Тириль Экхофф. Количество упущенных побед и загубленных ею эстафет не пересчитать, но в отличие от Мироновой она никогда не была застёгнута на все пуговицы, а смеялась, шутила и говорила на пресс-конференциях всё, что у неё на уме, даже если речь шла о долгожданном сексе после трёх недель соревнований. Вспоминается и сюжет норвежского телевидения, как корреспондент во время отработки стрельбы стоя мучил её громкой живой музыкой в исполнении рок-группы, толкал в спину, вешал на шею змею, бубнил в ухо и даже расхаживал перед ней с плёткой в костюме БДСМ. Тириль стоически переносила все эти помехи и иногда даже попадала. Сейчас она стала намного устойчивее в стрессовых ситуациях.

Для Мироновой же что ранее Норицын, что сейчас Шашилов стараются создать идеальные условия, что на тренировках, что в соревнованиях. Работа в комфортном темпе, удобный эстафетный этап, максимум внимания на тренировках, но при этом даже не пытаются в качестве эксперимента вытащить её из этой «тёплой ванны» и заставить работать в нестандартных и экстремальных условиях. Сложно понять, что у спортсменки в голове, но когда она отвечает на любые вопросы журналистов однотипными штампованными фразами, а потом повторяет те же ошибки вновь и вновь, становится понятно, что что-то идёт не так. Может быть, стоит подключить к работе с ней квалифицированного психолога, но есть сомнения, что закрытая по натуре девушка доверится малознакомому специалисту. Пока же приходится констатировать тот факт, что объективно самая талантливая биатлонистка страны остаётся лишь номинальным лидером команды, способным на пару кратковременных всплесков за сезон. Но это явно не топ-класс и не та звезда, которую мы не можем дождаться после ухода Ольги Зайцевой.