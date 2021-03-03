Дементьев: столько травм, сколько в нашей лыжной команде, не видел никогда

Александр Большунов был фаворитом лыжной гонки на 15 км с раздельным стартом на чемпионате мира в Германии, однако в итоге не смог попасть на пьедестал, не выдержав темпа норвежских соперников на второй половине дистанции. В итоге, как и в спринте, лидер мировых лыжных гонок остался четвёртым, а все места на пьедестале оккупировали норвежцы. Олимпийский чемпион по лыжным гонкам Евгений Дементьев в эксклюзивном интервью NEWS.ru подвёл итоги гонки, прокомментировал выступление российской команды на чемпионате и сделал прогноз на оставшиеся старты.

— Норвежцы второй раз занимают весь пьедестал на чемпионате мира. Насколько отказ от выступления на «Тур де Ски» и многих этапах Кубка мира помог им в идеальном состоянии подойти к главному старту сезона?

— Я думаю, если бы они и поехали на «Тур де Ски», то выступили бы в Оберстдорфе если не так успешно, то всё равно не остались бы без медалей.

— Чего не хватило Большунову в сегодняшней гонке, чтобы бороться с ними?

— Он начал лидером и, возможно, взял слишком высокий темп, переоценив свои силы. Такая же картина была два года назад в его излюбленной «классике». Он тогда тоже был одним из фаворитов, хорошо начал, но затем не справился с темпом. Но возможно, были и другие факторы.

Александр Большунов EPA/PHILIPP GUELLAND/ТАСС

— Пятое место Артёма Мальцева стало для вас приятным сюрпризом?

— Нет. Артём на протяжении этого сезона постоянно показывает достойные результаты и попадал на этапах в призы. Тем более коньковый стиль и «разделка» — это его специализация. Накануне он выиграл контрольную гонку, что показало, что он в отличной форме.

— Не слишком ли команда перегружена постоянными контрольными и внутренними разборками? Устюгов и Спицов получили там травмы и выбыли до конца чемпионата.

— Однозначно, на пользу это не идёт. Там другой настрой, ребята выкладываются, стараются. Считаю, что на чемпионат спортсмены должны ехать, зная, кто и к чему готовится, а не выяснять это по ходу чемпионата. Например, как это было сделано у норвежцев, хотя у них тоже высокая конкуренция внутри команды.

— С чем связываете повышенный травматизм в команде в этом сезоне и насколько он повлиял на общий результат чемпионата мира?

— У нас в команде такого не случалось, и вижу подобное в первый раз. Не знаю, по какой причине это происходит, но это нехорошая тенденция. Тот же Сергей Устюгов в полной боеготовности мог бы помочь и в личном, и в командном спринте и продолжить чемпионат. Денис Спицов — один из ключевых наших «раздельщиков» — тоже выбыл.

— А как оцените готовность команды к главному старту?

— Конечно, результаты где-то могли быть выше, но чемпионат ещё не закончился, поэтому рано делать окончательные выводы. Есть ещё две эстафеты и два масс-старта, где ребята имеют шанс себя проявить. Мы ждали от ребят тех выступлений, которые были в ходе сезона, но чемпионат мира — это немного другой турнир. В целом считаю, что ребята готовы не на сто процентов, но при этом я могу не знать о каких-то объективных факторах внутри команды, потому что слежу за соревнованиями по телевизору, как и вы.

Артём Мальцев Maxim Thore/Bildbyran via ZUMA Press/ТАСС

— Как оцените перспективы в женской эстафете у состава Кирпиченко — Ступак — Сорина — Непряева?

— Я считаю, что это оптимальный на данный момент состав. Что касается расстановки, то у меня было немножко другое своё видение, но считаю, что тренеры, которые находятся на месте событий и лучше чувствуют состояние каждой спортсменки, сделали правильный выбор. Считаю, что девчонкам по силам бороться за медали, невзирая на отдельные неудачи в личных стартах. В конце концов, в эстафете можно многого добиться за счёт настроя и характера.

— Александру Большунову хватит свежести ещё на пару стартов?

— Он уже опытный спортсмен, который хорошо знает свой организм. Он самый подготовленный в нашей команде спортсмен к такому длинному турниру. Я думаю, он сделает выводы из сегодняшней неудачи и вернётся сильнее. Если он говорит, что ему хватит сил на все старты, то, значит, уверен в себе. Он и раньше участвовал во всех гонках на турнирах такого ранга.

— Победа в скиатлоне делает его претендентом на статус «короля лыж», который в 2006 году вам совсем чуть-чуть не покорился. Как оцените его шансы на это достижение и что ему пожелаете?

— Я думаю, всё в руках Саши. Пожелаю ему просто выполнять свою работу так, как он умеет это делать. Верю, что у него всё получится. Он знает, чего хочет и как этого добиваться.