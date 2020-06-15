Делегат опроверг заявление о подкупе его голоса на выборах главы СБР

Тренер Геннадий Жамин, который должен представлять Алтайский край на конференции Союза биатлонистов России (СБР), опроверг информацию о том, что его пытались подкупить с целью смещения Владимира Драчёва с поста президента СБР.
Жамин написал письмо на имя Драчёва и членов правления СБР, в котором объяснил, что действительно встречался с Николаем Князевым и Валерием Польховским, но обсуждали только рабочие моменты.
Никакого разговора о подкупе или экономической выгоде в беседе не обсуждалось, — приводит текст письма ТАСС.
Накануне руководитель Федерации биатлона Алтайского края, член правления СБР Сергей Тарасов заявил, что противники действующего президента СБР Владимира Драчёва пытаются подкупить делегатов отчётно-выборной конференции, чтобы выбрать нового главу организации, писал NEWS.ru.
Ранее правление СБР в ходе заочного заседания утвердило проведение отчётно-выборной конференции 11 июля в Олимпийском учебно-тренировочном центре «Планерная» в городе Химки.